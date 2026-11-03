München (ots) -Kai Pflaume läuft Weltrekord - und Millionen sind dabeiDie neue Staffel von "Wer weiß denn sowas?" startete rekordverdächtig: Während Kai Pflaume in sechs Live-Ausgaben der Quizshow einen offiziellen Guinness-Weltrekord aufstellte, verfolgten bis zu 3,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer das außergewöhnliche TV-Ereignis. Der Livestream in der ARD-Mediathek wurde zusätzlich rund 600.000 Mal abgerufen. In der ARD-Interaktiv-App spielten in der ersten Runde über 18.000 Nutzerinnen und Nutzer beim Quiz mit.Moderator Kai Pflaume stellte sich dabei einer außergewöhnlichen sportlichen Herausforderung: Während er die sechs Sendungen moderierte, legte er im Studio 42,195 Kilometer zurück - in 5 Stunden, 53 Minuten und 21 Sekunden. Noch nie zuvor wurde während einer Showmoderation eine längere Strecke gelaufen.Kai Pflaume: "1407 Runden sind echt viel, jetzt ist es geschafft und fühlt sich einfach nur gut an. Ich glaube nicht, dass ich nochmal einen anderen Weltrekord aufstellen werde - aber den kann mir jetzt keiner mehr nehmen."Damit sichert sich Kai Pflaume den offiziellen Guinness-Weltrekord für "die längste gelaufene Strecke während einer Showmoderation" - und sorgt gleichzeitig für einen erfolgreichen Staffelauftakt.Alle sechs Folgen des "Wer weiß denn sowas?"-LIVE-Weltrekords sind ab sofort in der ARD-Mediathek verfügbar.Pressekontakt:ARD-ProgrammdirektionKommunikation | PRE-Mail: presse.daserste@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6383031