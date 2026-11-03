Holzminden (ots) -Sie kommen aus Deutschland, Norwegen, Österreich, der Schweiz, Polen und weiteren Wintersportnationen - und starten künftig gemeinsam mit neuem Sponsor: Das internationale Athletenteam des neuen Skisprung-Sponsorings von Stiebel Eltron steht fest. 30 Athletinnen und Athleten aus den Bereichen Skispringen und Nordische Kombination werden zukünftig mit dem Stiebel Eltron-Logo auf ihren Sprungski und weiterer Ausrüstung zu sehen sein. "Wir freuen uns, dass unser Team nunmehr feststeht", so Stiebel Eltron-Geschäftsführer Heinz-Werner Schmidt. "Wir haben eine tolle Mischung aus Athletinnen und Athleten unterschiedlicher Nationen, aus etablierten Top-10 Springerinnen und Springern und hoffnungsvollen Nachwuchstalenten. Sie alle verbindet der Anspruch, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und auf höchstem Niveau Leistung zu bringen."Die Skispringer Felix Hoffmann und Anne Häckel sowie die Nordischen Kombinierer Julian Schmid, Johannes Stenzel und Nachwuchshoffnung Ronja Loh vertreten die deutschen Farben im Stiebel Eltron-Athletenteam, das darüber hinaus mit vielen weiteren großen Namen aus dem nordischen Skisport gespickt ist: Die Norweger Marius Lindvik (Olympiasieger, Weltmeister, Skiflugweltmeister) und Halvor E. Granerud (Tourneesieger, Gesamtweltcupsieger) gehören auch im Winter 2026/27 wieder zu den absoluten Topstars und Favoriten bei jedem Springen, ebenso wie der Österreicher Johannes Lamparter (Gesamtweltcupsieger, Weltmeister) oder der Schweizer Gregor Deschwanden, der in Cortina die Bronze-Medaille gewonnen hat und im März das Weltcup-Springen von der Großchance in Oslo für sich entschied. Kacper Tomasiak aus Polen hat sich mit seinen 19 Jahren mit der Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen in Cortina 2026 bereits einen Namen gemacht.Auch in der Nordischen Kombination springt zukünftig mit Jens Luras Oftebro ein Topstar mit Stiebel Eltron-Skiern von der Schanze. Der Norweger gewann die Goldmedaille im Teamwettbewerb bei den Olympischen Winterspielen 2022 und holte den Weltmeistertitel im Teamwettbewerb bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2021 in Oberstdorf."Skispringen und Nordische Kombination sind Sportarten, die Millionen Menschen weltweit faszinieren", erklärt Heinz-Werner Schmidt. "Mit unserem Athletenteam machen wir gleichzeitig sichtbar, wofür Stiebel Eltron als global aufgestelltes Familienunternehmen steht. Unsere Athletinnen und Athleten kommen aus unterschiedlichen Ländern und Sportnationen. Was sie verbindet, sind Höchstleistung, Präzision und der Wille, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Genau diese Werte prägen auch uns als Unternehmen. Skispringen verbindet technische Perfektion mit Mut, Vertrauen und dem Willen, Grenzen zu überwinden. Deswegen ist das Sponsoring für uns weit mehr als eine klassische Werbepartnerschaft."Athleten begeistert vom Design des Stiebel Eltron-Ski und freuen sich über Kooperation mit "modernem Unternehmen"Die Springerinnen und Springer waren nicht nur von Anfang an vom Design der Stiebel Eltron-Sprungski begeistert, sondern konnten sich auch nach kurzem Kennenlernen mit der Marke identifizieren. "Über die Einladung zum Hauptsitz des Unternehmens in Holzminden haben wir uns sehr gefreut", so Marius Lindvik. "Ich kannte vorher zwar das Logo - die Marke hat natürlich einen Wiedererkennungswert - aber ich wusste nicht, wie innovativ dieses Unternehmen ist, das ja immer noch in Familienhand liegt." "Im Skispringen entscheiden kleinste Details. Wir arbeiten ständig an der Technik, entwickeln uns weiter und versuchen, immer ein bisschen besser zu werden", beschreibt Felix Hoffmann. "Beim Besuch in Holzminden hatte ich den Eindruck, dass bei Stiebel Eltron ganz ähnlich gearbeitet wird. Deshalb fühlt sich die Partnerschaft für mich absolut passend an.""Wir sind gespannt, wie sich die Stiebel Eltron-Weitenjäger schlagen werden und fiebern dem Winter-Saisonauftakt im Skisprung-Zirkus am Wochenende vom 20. bis 22. November im norwegischen Lillehammer entgegen", so Heinz-Werner Schmidt. Dort werden sowohl die Männer als auch die Frauen starten. Die Nordischen Kombinierer starten Ende November in Ruka in Finnland in ihre Saison. Der erste Frauen-Wettkampf in der Kombination steigt am ersten Dezemberwochenende im norwegischen Trondheim. Ein besonderes Highlight wird der Abschluss der Wintersaison Mitte März 2027 in Oslo: Erstmals ist eine Großschanze im Weltcup der Frauen dabei - hier erwarten die Zuschauer noch spektakulärere und weitere Sprünge.Hier das komplette Stiebel Eltron-Team:Herren Sprunglauf- Marius Lindvik (NOR)- Halvor Enger Granerud (NOR)- Felix Hoffmann (GER)- Kacper Tomasiak (POL)- Aleksander Zniszczol (POL)- Tomofumi Naito (JAP)- Gregor Deschwanden (SUI)- Kilian Peier (SUI)- Artti Aigro (EST)- Danil Vassilyev (KAZ)- Ilya Mizernykh (KAZ)Damen Sprunglauf- Josephine Pagnier (FRA)- Anne Häckel (GER)- Kurumi Ichinohe (JAP)Herren Nordische Kombination- Julian Schmid (GER)- Richard Stenzel (GER)- Johannes Lamparter (AUT)- Thomas Rettenegger (AUT)- Jens Luras Oftebro (NOR)- Eero Hirvonen (FIN)- Ilkka Herola (FIN)Damen Nordische Kombination- Minja Korhonen (FIN)- Ida Marie Hagen (NOR)Nachwuchs- Lisa Hirner (AUT)- Fabio Obermayer (AUT)- Katharina Gruber (AUT)- Ronja Loh (GER)- Hektor Kapustik (SWK)- Klemens Joniak (POL)- Konrad Tomasiak (POL)Weitere Infos zur Kooperation unter: www.stiebel-eltron.de/skisprungPressekontakt:Henning SchulzLeiter UnternehmenskommunikationTel.: +49 (0) 55 31 / 70 29 56 85henning.schulz@stiebel-eltron.deOriginal-Content von: STIEBEL ELTRON, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62786/6383029