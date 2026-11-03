Auf dem Bizzmine Digital Summit 2026 präsentierten wir ein umfassendes Lösungsportfolio, KI-Agenten, die in Geschäftsprozessen eingesetzt werden, ein modernes, geräteübergreifendes Nutzererlebnis sowie die nächste Stufe der KI-Strategie von Bizzmine.

Bizzmine hat auf dem Digital Summit 2026 eine umfassende Erweiterung seiner intelligenten QHSE-Plattform angekündigt. Das Unternehmen stellte mehr als 40 einsatzbereite Lösungen in den Bereichen Qualität, Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EHS) sowie Compliance vor, zusammen mit Fortschritten im Bereich der künstlichen Intelligenz und einer grundlegend überarbeiteten Benutzererfahrung.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261102768054/de/

Bizzmine summit panel discussion

Die neuesten Entwicklungen bieten Unternehmen ein breiteres Spektrum an betrieblichen Prozessen, die in einer einzigen Umgebung verwaltet werden können mit vernetzten Informationen, einheitlichen Steuerungsmechanismen und einem klaren Überblick über Zuständigkeiten und erledigte Aufgaben standortübergreifend.

"Was mich am meisten beeindruckt, ist, wie schnell wir Innovationen nun in Mehrwert für unsere Kunden umsetzen können", sagte Mark Abbas, CEO von Bizzmine. "In nur einem Jahr haben wir unser Angebot von rund 15 Lösungen auf mehr als 40 erweitert, wurden von führenden Branchenanalysten für unsere EHS-Fähigkeiten ausgezeichnet, neue KI-Funktionen und -Agenten eingeführt und das Nutzererlebnis grundlegend verändert. Wir können unseren Kunden nun neue Lösungen und Funktionen in einem beispiellosen Tempo bereitstellen. Und das tun wir mit der Unternehmenssicherheit, die unsere Kunden erwarten was sich in unserer CyberVadis-Platin-Auszeichnung und der hervorragenden Punktzahl von 972 widerspiegelt."

Mehr als 40 Lösungen in den Bereichen Qualität, EHS und Compliance

Im Laufe des vergangenen Jahres hat Bizzmine sein Portfolio von rund 15 vorgefertigten Lösungen auf mehr als 40 erweitert. Zu den Qualitätsfunktionen wie Dokumentenkontrolle, Audits sowie Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen (CAPA) gesellen sich EHS-Lösungen für Arbeitsgenehmigungen, Risikobewertungen und das Vorfallmanagement sowie umfassendere Compliance-Lösungen, darunter auch zur Informationssicherheit.

Alle diese Lösungen laufen auf derselben Plattform und nutzen denselben Datensatz, dieselbe Workflow-Technologie und dieselben Berichtsfunktionen. Unternehmen können damit wichtige Prozesse international standardisieren und gleichzeitig den einzelnen Standorten die Flexibilität geben, lokale betriebliche Anforderungen zu erfüllen.

Bizzmine hebt seine KI-Fähigkeiten auf die nächste Stufe

Bizzmine, das bereits eine Vorreiterrolle bei der Integration von KI in QHSE-Software einnimmt, hat einen bedeutenden Fortschritt hinsichtlich der Einsatzmöglichkeiten seiner Technologie demonstriert. KI-Agenten können nun definierte Aufgaben direkt innerhalb von Workflow-Schritten ausführen, relevante Informationen verarbeiten und ihre Ergebnisse an die nächste Arbeitsstufe weiterleiten. Autorisierte Benutzer behalten, wo immer erforderlich, die Kontrolle und Genehmigungsbefugnis, wobei der Beitrag des Agenten protokolliert wird.

Bizzmine stellte außerdem eine neue Generation spezialisierter Agenten für Aufgaben wie Dokumentenanalyse und Prüfungsvorbereitung vor. Der Ansatz der Plattform ermöglicht es, neue Agenten und KI-Funktionen schneller einzuführen und sie in den betrieblichen Prozessen einzusetzen, die Kunden bereits in Bizzmine verwalten.

Bizzmine stellte außerdem Verbesserungen am internen CoPilot vor, die es den Nutzern erleichtern, relevante Informationen in autorisierten Dokumenten und anderen von Bizzmine verwalteten Daten zu finden und zu verknüpfen. Dadurch erhalten Mitarbeiter direkt innerhalb der Plattform Zugriff auf eine umfangreichere Quelle an betrieblichem Wissen.

Erweiterung der KI-Konnektivität über MCP

Mit Blick auf die Zukunft stellte Bizzmine seine Pläne zur Unterstützung des Model Context Protocol (MCP) vor. Die geplante Schnittstelle soll es zugelassenen externen KI-Systemen und Agenten ermöglichen, unter Einhaltung der von den jeweiligen Organisationen festgelegten Berechtigungen und Kontrollen sicher mit den Informationen und Prozessen von Bizzmine zu arbeiten.

Vision AI verbindet Sicherheitsbeobachtungen mit konkreten Maßnahmen

Eine Demonstration auf dem Summit zeigte, wie Vision AI potenziell unsichere Zustände in Bildern oder Videos erkennen kann, darunter auch Mitarbeiter, denen die erforderliche PSA (persönliche Schutzausrüstung) fehlt. Eine Beobachtung kann zusammen mit den entsprechenden Belegen in Bizzmine übertragen und in einen kontrollierten Vorfall- oder Nichtkonformitätsprozess weitergeleitet werden.

Die Demonstration veranschaulichte, wie visuelle Intelligenz und strukturierte Arbeitsabläufe eine Beobachtung am Arbeitsplatz mit der Untersuchung und den Folgemaßnahmen verknüpfen können, wobei in den entsprechenden Phasen eine Überprüfung durch den Menschen erfolgt.

Eine erstklassige Benutzererfahrung auf allen Geräten

Bizzmine hat eine umfassend modernisierte Benutzeroberfläche vorgestellt, die umfangreiche Verbesserungen hinsichtlich des visuellen Designs, der Navigation, der Bildschirmlayouts und der alltäglichen Interaktionen bietet. Das Erstellen von Inhalten ist intuitiver, die Gestaltung von Arbeitsabläufen ist visueller, und die Nutzer können die benötigten Informationen und Aufgaben mit weniger Aufwand aufrufen.

Die überarbeitete Benutzeroberfläche funktioniert auf Desktop-Computern, Tablets und Mobilgeräten und ermöglicht Mitarbeitern den Zugriff auf Bizzmine, wo auch immer ihre Arbeit sie hinführt. Ob in einer Fabrik, einem Lager, einem Labor, auf einer Baustelle oder im Büro die Nutzer profitieren von einer einheitlichen, modernen Benutzeroberfläche, die speziell auf die von ihnen zu erledigenden Aufgaben zugeschnitten ist.

Unternehmensweite Skalierbarkeit und Sicherheit

Nach anhaltendem zweistelligem Wachstum unterstützt die Bizzmine-Plattform mittlerweile mehr als 275.000 Nutzer in über 75 Ländern. Die Fähigkeit, internationale Geschäftsabläufe zu unterstützen, wird durch eine gemeinsame Verwaltung, konfigurierbare Berechtigungen und nachvollziehbare Prozesse untermauert.

Zugriffskontrollen auf Unternehmensebene, Prüfpfade und konfigurierbare Genehmigungsstufen helfen Unternehmen dabei, sensible Abläufe zu steuern und die Rechenschaftspflicht zu wahren auch dort, wo KI-Agenten zu einem Prozess beitragen.

Die Ankündigungen spiegeln die Ausrichtung von Bizzmine als intelligenter QHSE-Koordinator wider, der die Lösungen, Informationen und Mitarbeiter zusammenbringt, die für die Umsetzung von Qualitäts-, Sicherheits- und Compliance-Maßnahmen im gesamten Unternehmen erforderlich sind.

Über Bizzmine

Bizzmine entwickelt intelligente Software, die Unternehmen beim Management von Qualität, Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz sowie Compliance unterstützt. Die Plattform verbindet Menschen, Prozesse und Informationen in Bereichen wie Dokumentenlenkung, Audits, Korrekturmaßnahmen, Risikobewertungen und Vorfallmanagement. Mehr als 275.000 Nutzer in über 75 Ländern setzen auf Bizzmine, um Verantwortlichkeiten klar zu regeln, wichtige Aufgaben zuverlässig umzusetzen und Ergebnisse nachvollziehbar zu dokumentieren.

Bizzmine wird in der Europäischen Union entwickelt und standardmäßig innerhalb der EU gehostet. Zusätzliche Hosting-Optionen außerhalb der EU sind verfügbar, um unterschiedlichen Unternehmensanforderungen gerecht zu werden.

Weitere Informationen: www.bizzmine.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261102768054/de/

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Lara van Rijswijk, CMO Bizzmine

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