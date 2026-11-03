Original-Research: Smartbroker Holding AG - von Montega AG



03.11.2026 / 09:47 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu Smartbroker Holding AG Unternehmen: Smartbroker Holding AG ISIN: DE000A2GS609 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 03.11.2026 Kursziel: 17,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Nicklas Frers

Guidance-Anpassung: Neukundenziel gesenkt, Ergebnis angehoben



Smartbroker hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst. Durch anhaltende Anlegerzurückhaltung im Markt erwartet das Management dieses Jahr ein Wachstum von 55 Tausend Neukunden. Zwar führt das reduzierte Neukundenziel zu einer leichten Anpassung der Umsatzspanne nach unten, im Gegenzug hebt das Unternehmen jedoch seine Ergebniserwartung für das operative EBITDA an.



Weniger Neukunden als erwartet: Smartbroker hat das Ziel für die Bruttoneukundengewinnung beim SMARTBROKER+ für das Gesamtjahr 2026 von zuvor ca. 100.000 auf rund 55.000 Kunden angepasst (H1 2026: rund 31.000). Das Management reagiert damit auf eine seit April 2026 beobachtete, ausgeprägte Anlegerzurückhaltung im deutschen Brokerage-Markt. Demnach belastet das geopolitische Umfeld die Bereitschaft neuer Depoteröffnungen. Während die bestehende Kundschaft weiterhin auf sehr hohem Niveau handelt (4,7 Mio. Trades in H1 2026, +60 % yoy), verschieben potenzielle Neukunden ihre Depoteröffnung bewusst auf den Förderstart. Diese Zurückhaltung löste sich auch im September nach der Vorstellung der Produktkonditionen für das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot (AVD) nicht auf. Unseres Erachtens jedoch sollte Anfang des kommenden Jahres, wenn die staatliche Förderung am 1. Januar tatsächlich startet, ein spürbarer Zuwachs erkennbar sein. Der Vorstand rechnet für das aktuelle zweite Halbjahr daher mit einer weitgehend linearen Neukundenentwicklung und lediglich leichtem saisonalen Anstieg im Q4. Infolge des geringeren Neukundenbeitrags sowie einer etwas schwächeren Umsatzentwicklung im Mediengeschäft wurde die Konzernumsatzprognose für 2026 leicht auf 65,0 bis 70,0 Mio. Euro korrigiert (bislang: 67,0 bis 72,0 Mio. Euro).



Ergebnis-Guidance angehoben: Trotz der reduzierten Umsatzerwartung hat die Gesellschaft die Spanne für das operative EBITDA nach Kundengewinnungskosten auf -1,0 bis +2,0 Mio. Euro angehoben (bisher: -1,5 bis +1,5 Mio. Euro). Diese operative Ergebnisverbesserung resultiert aus den niedrigeren Customer Acquisition Costs in Folge des geringeren Neukundenwachstums. Das Management verzichtet somit, wie bereits mehrmals geäußert, Wachstum zu überhöhten Akquisitionskosten einzukaufen.



Modellanpassungen: In Reaktion auf die angepasste Unternehmensprognose haben wir unsere Schätzungen für 2026 punktuell überarbeitet. Auf der Erlösseite reflektieren wir das reduzierte Neukundenziel und senken unsere Umsatzerwartung leicht ab, womit wir uns in der oberen Hälfte der neuen Spanne positionieren. Operativ führt die Einsparung bei den Akquisekosten (CAC) zu einer leichten Anhebung unserer Ergebnisschätzung auf ein operatives EBITDA von 1,4 Mio. Euro (Guidance: -1,0 bis +2,0 Mio. Euro).



Fazit: Die Reduzierung des Neukundenziels zeichnete sich bereits seit einiger Zeit ab. Die im vierten Quartal erwartete Belebung des Neukundenwachstums wird nun auf Anfang 2027 verlagert. Das dann startende Altersvorsorgedepot (AVD) mit seinen wettbewerbsfähigen Konditionen (vgl. Comment vom 11.09.2026) soll dabei als Katalysator wirken. Gestützt durch den konsequenten Plattformausbau der letzten Monate (u. a. Einführung des SMARTBROKER+ Trader) und die im August gesicherte Betriebsmittelkreditlinie über bis zu 20 Mio. EUR zur Wachstumsfinanzierung ist die Basis für diesen spürbaren Zuwachs ab Januar gelegt. Da die geringfügigen Modellanpassungen das Kursziel unberührt lassen, bestätigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 17,00 EUR.







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