Bayer hat im dritten Quartal operativ positiv überrascht. Der Umsatz lag mit 10,05 Mrd. € leicht über dem Visible-Alpha-Konsens von 9,91 Mrd. €. Das EBITDA vor Sondereinflüssen übertraf die Erwartungen um 14 % und erreichte 1,62 Mrd. €. Die Marge lag bei 16,1 % statt der erwarteten 14,3 %. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie blieb Bayer mit 0,31 € jedoch unter dem Konsens von 0,38 €.



Den Ausschlag gab Pharma. Der Spartenumsatz lag mit 4,68 Mrd. € rund 5 % über den Erwartungen. Der Gerinnungshemmer Xarelto sowie die Wachstumsträger Nubeqa und Kerendia schnitten besser ab als erwartet. Crop Science lag beim Umsatz knapp unter dem Konsens, Consumer Health traf ihn weitgehend.



Für 2026 hebt Bayer die währungsbereinigte Prognose für das EBITDA vor Sondereinflüssen um rund 200 Mio. € auf 9,8 bis 10,3 Mrd. € an. Die erwartete Pharma-Marge steigt von 23 bis 25 % auf 25 bis 27 %. Das währungsbereinigte Umsatzziel von 45 bis 47 Mrd. € bleibt bestehen, ebenso die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie von 4,20 bis 4,70 € zu Wechselkursen von Ende September.



Für Aktionäre ist der bessere freie Cashflow ein Plus. Bayer erwartet zum Jahresende nun 28 bis 29 Mrd. € Nettofinanzschulden, eine Milliarde weniger als bisher. Zum vorgeschlagenen Glyphosat-Sammelvergleich gab es keine Neuigkeiten.



Damit nimmt die avisierte Neubewertung weiter ihren Lauf. Halteposition.





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