Unterföhring (ots) -3. November 2026. An die Nippel, fertig, los! Mit "TV total - Das Quiz" zeigt ProSieben am morgigen Mittwoch um 20:15 Uhr das erste Quiz für Fernsehnerds. Natürlich mit Sebastian Pufpaff. Natürlich mit Nippeln. Natürlich mit den legendärsten TV-Momenten.In sieben Spielrunden quizzen Comedienne Tahnee, Comedy-Newcomer Björn von Morgenstern und Moderator Pierre M. Krause am Nippelbuzzer bei Quizmaster Sebastian Pufpaff für das Publikum: Wer erkennt nur anhand vernichtender Social-Media-Kommentare, welche Sendung in der "Shitshow" gesucht wird? Wer beweist Musikexpertise, wenn die Studioband Klinke Supreme in "Hör mal, wie das klinkt!" bekannte TV-Melodien miteinander vermischt? Und wer weiß, welchen Promi Sebastian Pufpaff himself beim Action-Painting "The Joy of Puffi" auf die Leinwand zaubert? Nur wer mit Wissen aus der "TV total"- Welt überzeugt, spielt im Finale um den Hauptgewinn: einen Sachpreis für eine Person aus dem Studiopublikum.Produziert wird die Sendung von Brainpool."TV total - Das Quiz" - am Mittwoch, 4. November 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und streamen auf JoynPressekontakt:Pressekontakt:Katrin Dietz, Jeanette KorkmannTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1154Katrin.Dietz@ProSiebenSat1.comJeanette.Korkmann@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingNadine VadersTel: +49 (0) 89 95 07 - 1161Nadine.Vaders@ProSiebenSat1.comProSiebenEin Sender der ProSiebenSat.1 Media SEOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6383067