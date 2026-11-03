YYForce meldet neben dem gemeldeten Buchwert seines Eigenkapitals auch seine Marktkapitalisierung, um Investoren zusätzlichen Kontext zu seinen Wachstumspläne zu bieten

SINGAPUR, Nov. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ("YYForce" oder das "Unternehmen"), ein technologiegestützter Anbieter von Personallösungen und integriertem Facility Management hob heute sein gemeldetes Netto-Vermögen von rund 21,9 Mio. USD im Vergleich zu seiner geschätzten Marktkapitalisierung von 2,1 Mio. USD (Stand: 30. Oktober 2026) hervor und legte seine Prioritäten für gewerbliche Robotik und KI dar.

Mit diesen Informationen will YYForce Investoren bei der Bewertung seiner gemeldeten Vermögensbasis neben seinem Betriebsergebnis, seiner Liquidität und Strategie in den Sparten Personalplattformen, integriertes Facility Management und Service-Robotik unterstützen.

Gemeldete Finanzlage und Bewertungsvergleich

Laut Meldung des Unternehmens in seinem am 25. September 2026 eingereichten Formular 6-K wies YYForce in seiner konsolidierten Bilanz vom 30. Juni 2026 die folgenden Beträge aus:

Bilanzkennzahl Gemeldeter Betrag Summe Aktiva Rund 38 Mio. USD Den YYForce-Aktionären zuzurechnendes Eigenkapital (Netto-Vermögen) Rund 21,9 Mio. USD



Zum 30. Oktober 2026 belief sich die geschätzte Marktkapitalisierung des Unternehmens auf rund 2,1 Mio. USD, was annähernd 9,6 % des den YYForce-Aktionären zuzurechnenden Kapitals entspricht. Das ist einem Abschlag von rund 90,4 % auf den gemeldeten Buchwert des Eigenkapitals gleichzusetzen. Diese Angaben sind gerundet und geben die Finanz- und Marktdaten von unterschiedlichen Zeitpunkten wieder.

Der Buchwert des Eigenkapitals stellt nicht die unbeschränkt verfügbaren Zahlungsmittel, das materielle Nettovermögen, Liquidierungserlöse oder Schätzungen des inneren Werts dar. Bilanzwerte von Vermögenswerte sind von rechnungslegungsbezogenen Schätzungen und Wertminderungsurteilen abhängig. Investoren sollten den vollständigen Abschluss, einschließlich der Verbindlichkeiten, des Betriebsergebnisses, der Cashflows und nachfolgender Offenlegungen berücksichtigen.

Kommentar des Managements

"Der Unterschied zwischen unserem gemeldeten Buchwert des Eigenkapitals und der öffentlichen Marktkapitalisierung sollte unserer Ansicht nach für Investoren interessant sein", meint Mike Fu, Chief Executive Officer von YYForce. "Wir sind dafür verantwortlich, klare Finanzinformationen bereitzustellen und unsere Geschäftsstrategie umzusetzen. Wir konzentrieren uns weiter auf die Leistungserbringung für Kunden, eine disziplinierte Kapitalverwendung und die Entwicklung unserer Geschäftsbereiche Personal, Facility Management und Service-Robotik."

"Wir werden weiterhin bei jeder Investition die Kundennachfrage, die verfügbare Liquidität, den Kapitalbedarf und die voraussichtlichen Renditen beurteilen", führt Mike Fu weiter aus.

Prioritäten für das strategische Wachstum

Expansion der gewerblichen Robotik. Weitere Bereitstellung von Service-Robotik und Integration in Gastgewerbe- und Unternehmensabläufe unter aufmerksamer Berücksichtigung von Kundenanforderungen, Bereitstellungskosten und laufender Supportleistungen.

KI-gestützte Facility- und Personalplattformen. Entwicklung der Kapazitäten digitaler Plattformen und Förderung der Einführung in Unternehmen zur Unterstützung der Personalkoordination, des Schichtmanagements und des Facility-Betriebs.

Kapitaldisziplin und Markttransparenz. Bewertung kommerzieller Bereitstellungen anhand der Kundennachfrage, des Kapitalbedarfs und der voraussichtlichen Renditen, begleitet von der Vermittlung klarer Informationen über wesentliche Entwicklungen an die Aktionäre.

Mit der weiteren Geschäftsentwicklung wird YYForce kontinuierlich seine betriebliche Leistung, seinen Finanzierungsbedarf und die Prioritäten beim Kapitaleinsatz bewerten. Der künftige kommerzielle Erfolg hängt weiterhin von der operativen Umsetzung, der Akzeptanz bei den Kunden und der allgemeineren Marktlage ab.

Über YYForce Inc.

YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ist ein technologiegestützter Anbieter von Personallösungen und integrierten Facility-Management-Dienstleistungen. Das Unternehmen entwickelt KI-gestützte Personalplattformen und baut seine Kompetenzen im Bereich Robotik aus, um operative Tätigkeiten vor Ort zu unterstützen, die Produktivität zu steigern und den sich wandelnden Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.yyforce.ai.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Annahmen und/oder Informationen von Mavenir, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung vorlagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "kann", "wird", "sollte", "erwartet", "geht davon aus", "plant", "beabsichtigt", "glaubt", "schätzt", "potenziell" oder ähnlichen Ausdrücken sowie deren Verneinungen zu erkennen.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Erwartungen bezüglich der Strategie, Kommerzialisierung, Plattformentwicklung, operativen Effizienz, Kapitalverwendung und künftigen Geschäftsleistung des Unternehmens. Historische Finanzdaten sind keine zukunftsgerichteten Aussagen. Der gemeldete Buchwert des Eigenkapitals bietet keinen Hinweis darauf, zu welchem Preis die Aktien des Unternehmen möglicherweise gehandelt werden, und welche Beträge mit einem Verkauf oder einer Liquidierung zu erzielen wären.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden; die in dieser Pressemitteilung beschriebenen zukunftsgerichteten Ereignisse treten möglicherweise nicht ein, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können erheblich davon abweichen und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen bezüglich des Unternehmens sowie einer Reihe weiterer Faktoren. Eine ausführlichere Erörterung der Risikofaktoren finden Sie in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens, einschließlich des Abschnitts "Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F in seiner geänderten Fassung. YYForce übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Ansprechpartner für Anlegerbeziehungen

YYForce Inc.

Abteilung zu Investor Relations

E-Mail: ir@yyforce.ai

Website: www.yyforce.ai