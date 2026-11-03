GLP-1 zur Gewichtsregulierung steigert das Interesse an Ballaststoffen über die Darmgesundheit hinaus

Verbraucher bevorzugen Produkte mit nachgewiesener Wirksamkeit gegenüber solchen mit neuartigen Inhaltsstoffen, was laut einer neuen Studie des Marktforschungsunternehmens Euromonitor International Wachstumschancen in den Bereichen Lebensmittel, Getränke und Schönheitspflege eröffnet.

Der weltweite Umsatz mit Lebensmitteln und Getränken im Gesundheits- und Wellnessbereich wird 2026 voraussichtlich mehr als 1 Billion US-Dollar erreichen, während Verbraucher im Kosmetikbereich angeben, dass sie bereit sind, 20 oder mehr für wissenschaftlich belegte Wirksamkeit zu zahlen. Mit zunehmender Reife der Inhaltsstoffmärkte verlagert sich der Wettbewerbsvorteil weg von der bloßen Einführung neuer Wirkstoffe hin zum Nachweis messbarer Vorteile und eines klaren Mehrwerts für den Verbraucher.

Ina Dawer, Leiterin des Bereichs Inhaltsstoffe bei Euromonitor International: "Verbraucher kaufen keine Inhaltsstoffe, sie kaufen Ergebnisse. Sie achten weniger auf das Neue und mehr auf das Bewährte dies verändert grundlegend, wie Inhaltsstoffe in den Bereichen Gesundheit, Wellness und im täglichen Einkauf Wert schaffen."

Ballaststoffe treten in die Fußstapfen von Proteinen als nächster großer Wachstumsmotor im Bereich der funktionellen Lebensmittel

Gehirngesundheit, Unterstützung des Immunsystems, Verdauungsgesundheit, Probiotika und hoher Ballaststoffgehalt zählen zu den Bereichen mit starken Wachstumsaussichten bis 2030. Bis 2030 werden Milchprodukte und deren Alternativen voraussichtlich einen Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar im Bereich der ballaststoffreichen Produkte erzielen, während Snacks und Grundnahrungsmittel weiterhin die führenden Kategorien in diesem Segment bleiben.

Die zunehmende Verbreitung von GLP-1-Präparaten zur Gewichtsregulierung trägt dazu bei, das Interesse an Ballaststoffen zu steigern, da Verbraucher Wert auf Sättigungsgefühl, Nährstoffdichte und Verdauungsgesundheit legen. Ballaststoffe gehen über die reine Darmgesundheit hinaus und entwickeln sich zu einer Zutat für Gewichtsmanagement, gesundes Altern, Stoffwechselgesundheit und Wohlbefinden.

Karine Dussimon, Global Insight Manager für Gesundheit und Wellness bei Euromonitor International, sagte: "Protein dominiert weiterhin die Innovationen bei funktionellen Lebensmitteln und Getränken, doch Ballaststoffe entwickeln sich zur nächsten wichtigen Wachstumsplattform. Die Chance für Marken besteht darin, über einzelne allgemeine Nährwertangaben hinauszugehen und spezifischere Lösungen mit mehreren Nährstoffen zu entwickeln, die den Wellness-Bedürfnissen der Verbraucher in verschiedenen Lebensphasen gerecht werden."

"Skinification" fördert Inhaltsstoffe als Vertrauenshebel

Im Beauty-Bereich ist die Wirksamkeit zu einem Werttreiber geworden. Die Umfrage "Voice of the Consumer: Beauty Survey 2026" von Euromonitor International ergab, dass ein Drittel der Beauty-Konsumenten bereit ist, 20 oder mehr für Hautpflegeprodukte mit nachgewiesener Wirksamkeit zu zahlen. Die Verbraucher fordern Nachweise und sichtbare Ergebnisse.

Diese Nachfrage nach Nachweisen beschleunigt den Trend der "Skinification", bei dem Inhaltsstoffe, die traditionell mit der Gesichtspflege in Verbindung gebracht werden, nun in verschiedenen Produktkategorien zum Einsatz kommen. Die Hautpflege bleibt die größte Beauty-Kategorie und gibt mit einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5 das Tempo für inhaltsstoffgetriebene Innovationen vor, während für die Haarpflege mit einem etwas stärkeren Wachstum von 6,2 gerechnet wird.

Peptide, Ceramide, Hyaluronsäure und Niacinamid tauchen zunehmend in Haarpflegeprodukten, dekorativer Kosmetik und wellnessorientierten Beauty-Produkten auf, während die Gesundheit der Kopfhaut und die Langlebigkeit der Haare sich als neue Innovationsfelder herauskristallisieren.

"Branchenübergreifend findet ein deutlicher Wandel von der Neuheit hin zur Wirksamkeitsnachweis statt, bei dem Wirksamkeit, Belegbarkeit und zuverlässige Wirkungsentfaltung den kommerziellen Erfolg bestimmen. Inhaltsstoffe entwickeln sich von Formulierungskomponenten zu strategischen Wachstumsplattformen, die durch messbare Vorteile einen Mehrwert schaffen", so Dawer.

Sehen Sie sich das vollständige Webinar über diesen Link an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261102574601/de/

Contacts:

Euromonitor Pressebüro press@euromonitor.com