Karlsruhe/Berlin (ots) -Die govdigital eG hat IONOS den Zuschlag für die Bereitstellung einer Filehosting- und Kollaborationslösung" (KoDaS) erteilt. IONOS tritt dabei als Generalunternehmer auf und verantwortet Aufbau, Migration und Betrieb der Lösung. Die Ausschreibung wurde im Auftrag der Pädagogischen Cloud Infrastruktur (PCI) durchgeführt.Die Pädagogische Cloud Infrastruktur ist ein länderübergreifendes Vorhaben von Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz und wird durch den DigitalPakt Schule gefördert. Sie bildet eine gemeinsame Cloud-Betriebsplattform der Länder, auf der Bildungsanwendungen sicher, skalierbar und zuverlässig betrieben werden können - mit gemeinsamen Betriebsservices, Monitoring, Sicherheitsmechanismen und Plattformdiensten im Hintergrund.Der über vier Jahre laufende Rahmenvertrag wird nach aktiven Nutzern in fünf Staffeln von bis zu 50.000 bis über 500.000 Anwenderinnen und Anwendern abgerechnet, ohne Abnahmeverpflichtung. Schulträger können die Lösung so entsprechend ihrem tatsächlichen Bedarf nutzen und schrittweise ausbauen. Weitere Bundesländer können dem Rahmenvertrag beitreten."Mit KoDaS bringen wir die digitale Zusammenarbeit an Schulen in sechs Bundesländern auf eine gemeinsame europäische Grundlage", sagt Achim Weiß, CEO der IONOS SE. "Unsere in Deutschland entwickelte Cloud-Lösung steht für Sicherheit, Zuverlässigkeit und vor allem für digitale Souveränität - gerade im Bildungsbereich ist das unverzichtbar."Souveräner Arbeitsplatz für den BildungssektorDie Lösung basiert auf dem IONOS Nextcloud Workspace, der Office-Software und Groupware-Funktionalität vereint. Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler erhalten damit einen vollständigen digitalen Arbeitsplatz für Dateiablage, gemeinsames Bearbeiten von Dokumenten und Kommunikation. Der Betrieb erfolgt ausschließlich in deutschen Rechenzentren von IONOS CLOUD und vollständig auf Open-Source-Basis - ohne außereuropäische Abhängigkeiten."KoDaS zeigt, wie gemeinsame Beschaffung über Ländergrenzen hinweg funktionieren kann", erklärt Jens Fromm, COO der govdigital eG. "Die beteiligten Länder erhalten eine leistungsfähige und skalierbare Lösung, die digitale Souveränität und wirtschaftliche Beschaffung miteinander verbindet.""Mit der Pädagogischen Cloud Infrastruktur schaffen wir gemeinsam verlässliche Rahmenbedingungen für eine sichere und souveräne digitale Bildungsinfrastruktur", sagt Torsten Brandt, Steuerungskreisvorsitzender der PCI und Vertreter des Hessischen Ministeriums für Kultus, Bildung und Chancen. "KoDaS ist ein wichtiger weiterer Baustein: Die beteiligten Länder können die Lösung künftig einfach und bedarfsgerecht nutzen."Starkes Partner-ÖkosystemIONOS verantwortet das Projekt als Generalunternehmer und bündelt dafür die Kompetenzen eines spezialisierten Partnernetzwerks: Grundlage ist die Platin-Partnerschaft mit Nextcloud. Das Konsortium deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der Infrastruktur über die Migration bis zum Betrieb ab.Referenz für den öffentlichen SektorKoDaS ist ein Leuchtturmprojekt für IONOS CLOUD im öffentlichen Sektor. IONOS ist bereits etablierter Digitalisierungspartner von Verwaltung und Bildung, unter anderem mit dem ITZBund, der Bildungscloud von Dataport sowie Projekten mit Komm.One und IT.NRW.Weitere Informationen: https://cloud.ionos.dePressekontakt:Andreas Maurerpress@ionos.com, Telefon 0721/50957968Original-Content von: IONOS SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160685/6383107