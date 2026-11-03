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Pudu Robotics stellt die PUDU TOMO S-Serie vor: Ausweitung der Rasenpflegeautomatisierung auf das Schärfen von Klingen



03.11.2026 / 10:35 CET/CEST

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PUDU bringt die Expertise aus der kommerziellen Robotik nach Hause und kombiniert automatische Klingenpflege, präzises Kantenschneiden und intelligente Navigation für eine einfachere Rasenpflege. AMSTERDAM, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der kommerziellen Robotik, hat heute auf seiner Produkteinführungsveranstaltung offiziell die PUDU TOMO S Serie vorgestellt und damit seine Robotik-Expertise in die Haushalte gebracht. Die auf dem SharpLoop Selbstschärfungssystem basierende Mähroboter-Serie kombiniert die automatische Klingenpflege mit präziser Rasenpflege, um Hausbesitzern zu helfen, gleichmäßig saubere Schnitte mit weniger routinemäßigem Wartungsaufwand zu erzielen. Der Einstieg von PUDU in den Bereich der Heimrobotik baut auf jahrelanger Erfahrung in der Betreuung anspruchsvoller kommerzieller Umgebungen auf. Die Zusammenarbeit mit weltweit renommierten Unternehmen wie Walmart, Toyota, Marriott und Pizza Hut hat die Erfahrung des Unternehmens in den Bereichen Produktzuverlässigkeit, Anpassungsfähigkeit, effiziente Bereitstellung und fortlaufender Support gestärkt. Die Anforderungen von Unternehmen an die Betriebsstabilität haben PUDU geholfen, Robotik in großem Umfang zu entwickeln und einzusetzen und damit eine Grundlage für die Expansion in den häuslichen Alltag geschaffen. Grundlage dieser Erweiterung ist die Architektur "Ein Gehirn, mehrere Verkörperungen" von PUDU, die verkörperte Navigation, Manipulation und Interaktion mit Bewegungssteuerung und Multi-Roboter-Koordination verbindet. Diese skalierbare Grundlage unterstützt verschiedene Roboterformen und -anwendungen und ermöglicht es PUDU, seine Fähigkeiten in den Haushalt zu bringen. "Robotik nach Hause zu bringen bedeutet, den Menschen mehr Zeit zu geben, den Alltag zu genießen", sagte Felix Zhang, CEO von PUDU. "Mit PUDU TOMO wenden wir jahrelange Erfahrung im Bereich der kommerziellen Robotik auf die Rasenpflege an und kombinieren zuverlässige Leistung mit einer Automatisierung, die vom Mähen bis zur Klingenwartung reicht. Indem wir den Aufwand für die Rasenpflege reduzieren, bringen wir unsere Mission, die Arbeit zu erleichtern und das Leben besser zu machen, in die Häuser der Menschen." PUDU TOMO S-Serie: Selbstschärfendes System für gleichbleibend saubere Schnitte Automatisches Mähen spart Zeit, aber das Schärfen der Klingen bleibt eine wiederkehrende Aufgabe für Hausbesitzer. Die PUDU TOMO S Serie integriert die Klingenpflege in den Mähvorgang und kombiniert automatisches Schärfen mit kraftvollem Schneiden, um die Rasenqualität mit weniger routinemäßigem Eingriff zu erhalten. Im Kern schärft das SharpLoop Selbstschärfungssystem die rotierenden Klingen bei Bedarf automatisch an der Ladestation. Dieser werkzeuglose Mäh-Rücklauf-Schärfen-Wiederholungszyklus trägt dazu bei, die Schärfe der Klinge und die Schnittleistung über die Zeit zu erhalten. Durch die Reduzierung des routinemäßigen Wartungs- und Austauschaufwands für die Klingen bedeutet dies weniger manuelle Arbeit mit scharfen Klingen und mehr Zeit für Hausbesitzer, sich zu entspannen und ihren Garten zu genießen. Das Lift-Cut-Discharge System bewältigt hohes, dichtes und nasses Gras mit zwei 636 W starken Hochleistungsmotoren, die die Messer mit bis zu 6.000 U/min antreiben. Aerodynamische Hochleistungsmesser heben flachgedrücktes Gras in den Schneidweg, während ein spezieller Auswurfkanal am Heck das Schnittgut ableitet, um Ansammlungen und Verstopfungen zu vermeiden - für sauberere Schnitte mit weniger Verstopfungen und manueller Nacharbeit. Die Liebe zum Detail erstreckt sich auch auf die Rasenoberfläche. PUDU TOMOs Zero Edge Cutting kombiniert ein versetztes Mähdeck mit intelligenter Seitensensorik und einem reaktionsschnellen Seitenstoßfänger. Das Mähdeck positioniert den Mähweg nahe an der Grundstücksgrenze, während Sensoren und Stoßdämpfer die Bewegung entlang von Mauern, Bäumen, Blumenbeeten und offenen Rasenkanten unterstützen und so ungeschnittene Streifen und manuelles Trimmen reduzieren. Gleichzeitig ermöglicht die 180°-Hinterrad-Nullwendekreislenkung sanfte, enge Kurvenfahrten mit geringerer Rasenbeeinträchtigung. Wechselnde Mährichtungen und Rückfahrten am Rand tragen zusätzlich zu einem gleichmäßigen Erscheinungsbild mit weniger sichtbaren Spuren bei. Der Allradantrieb hilft dem PUDU TOMO , auch anspruchsvolle Rasenflächen souverän zu bewältigen. Vier unabhängige, drehmomentstarke Nabenmotoren sorgen für Traktion an Steigungen bis zu 45°. Ein schwimmend gelagertes Mähdeck passt sich den Bodenkonturen an, während eine unabhängige Aufhängung das Überfahren von Hindernissen bis zu 6 cm unterstützt. Triple-Sense Navigation kombiniert 360°-LiDAR, AI Vision und Netzwerk-RTK für eine zentimetergenaue Positionierung ohne lokale RTK-Referenzstation. Die automatische Kartierung mit einem Fingertipp erkennt Rasengrenzen und plant Routen vom ersten Versuch an, wodurch Begrenzungsdrähte und manuelle Kartierung entfallen. Die PUDU TOMO S-Serie ist in drei Ausführungen für Rasenflächen von 1.500 m² (0,37 Acres) bis 5.000 m² (1,24 Acres) erhältlich. Der Verkaufsstart wird für das Frühjahr 2027 erwartet. Für Preise und regionale Verfügbarkeit besuchen Sie PUDU HOME und abonnieren Sie Produktneuigkeiten und Updates zu Produkteinführungen. Über PUDU TOMO TOMO ist die Produktlinie von Pudu Robotics für die robotergestützte Rasenpflege im Privatkundenbereich und definiert den Standard des Robotermähens durch innovative Schneidtechnologien neu, die die Rasenpflege einfacher denn je machen. Mit dem weltweit ersten selbstschärfenden Rotationsmesser-Mähroboter befreit die TOMO-Produktpalette Hausbesitzer von der Wartung und dem Austausch der Messer und liefert Saison für Saison gleichbleibend präzise und hochwertige Schnitte. Unterstützt von Pudu Robotics, dem weltweit führenden Anbieter von Servicerobotern für den kommerziellen Einsatz nach Umsatz und Liefervolumen, mit über 130.000 ausgelieferten Robotern in mehr als 85 Ländern und Regionen und mehr als 1.900 Patentanmeldungen weltweit, bringt PUDU TOMO diese bewährte technologische Grundlage in die Haushalte und macht so die mühelose und sorgenfreie Rasenpflege für Haushalte auf der ganzen Welt zugänglich. 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