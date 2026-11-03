NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Philips nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das Umsatzwachstum entspreche weitgehend den Erwartungen, schrieb Natalia Webster in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebita) des Medizintechnikkonzerns sei aber klar besser als prognostiziert ausgefallen./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:07 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:07 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0000009538
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:07 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:07 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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