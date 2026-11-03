Wegen starker Nachfrage baut der schwäbische Speicherhersteller SAX Power seine Produktionskapazitäten in Erbach weiter aus. Im laufenden Jahr legte der Absatz um 60 Prozent zu. Die SAX Power GmbH verzeichnet im laufenden Geschäftsjahr ein Absatzplus von 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wie das Unternehmen mitteilte, will es die Produktion ausbauen, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Demnach erhöhe das Unternehmen seine Produktionskapazität am Standort in Erbach, Deutschland, von bisher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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