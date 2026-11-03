Leinfelden-Echterdingen (ots) -Die politische Abkehr vom bisherigen Heizungsgesetz hat zu keiner spürbaren Steigerung der Nachfrage nach sanierungsbedürftigen Häusern und Wohnungen geführt. Das geht aus der aktuellen Marktumfrage des Maklernetzwerks Remax Deutschland unter rund 800 befragten Immobilienexperten in ganz Deutschland hervor. Danach berichten nur 2,2 Prozent der Befragten, dass die Nachfrage "leicht gestiegen" sei.Fast jeder dritte Befragte (31,1 Prozent) gibt an, dass die Nachfrage nach sanierungsbedürftigen Bestandsgebäuden nach der jüngsten Änderung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) leicht gesunken sei. Fast genauso viele Immobilienexperten (26,7 Prozent) sprechen sogar von einem "deutlichen Rückgang" der Nachfrage, immerhin fast jeder Sechste (15,6 Prozent) sogar von einem "starken Rückgang".Hohe Finanzierungskosten bleiben entscheidend für die NachfrageBranchenkenner hatten erwartet, dass Käufer nach einer Änderung des GEG durch die Aussicht auf weniger strenge gesetzliche Vorgaben wieder aufgeschlossener gegenüber schlechteren Energieklassen werden könnten.Mit den aktuellen Ergebnissen der Umfrage lässt sich diese These jedoch nicht erhärten - ganz im Gegenteil: Vor allem die hohen Finanzierungskosten und die allgemeine wirtschaftliche Lage haben einen erheblichen Einfluss auf die Nachfrage. Jeder vierte Umfrageteilnehmer (24,4 Prozent) sagt daher, dass die Änderung des Heizungsgesetzes keinerlei Auswirkungen auf die Nachfrage nach sanierungsbedürftigen Bestandsgebäuden hat.Loredana Sciré, Pressesprecherin von Remax Deutschland: "Die Änderung des bisherigen Heizungsgesetzes hat eher die Risikowahrnehmung verändert als die Nachfrage. Ein Haus mit Öl- oder Gasheizung und schlechtem Energiestandard kann zwar theoretisch wieder für mehr Käufer interessant sein. Aber der Preis muss den künftigen Sanierungsbedarf ausreichend berücksichtigen, damit das Objekt auf eine entsprechende Nachfrage trifft."Auch neue Bodenrichtwerte drücken auf die NachfrageVor allem bei Einfamilienhäusern mit größeren Grundstücken, die häufig unsaniert auf den Markt kommen, spielen auch die hohen Bodenrichtwerte eine Rolle. Mehr als zwei Drittel (68,9 Prozent) der befragten Immobilienexperten sagen, dass die Nachfrage nach diesen Objekten aufgrund der Bodenrichtwerte gesunken ist.Über die Remax Deutschland Marktumfrage 2026Die Remax Deutschland Marktumfrage 2026 ist eine Erhebung unter rund 800 Immobilienexperten aus dem Netzwerk von Remax Deutschland. Sie wurde im Zeitraum vom 15. Juli 2026 bis 15. September 2026 durchgeführt. Die Teilnehmer setzen sich aus Immobilienmaklern mit einer breiten geografischen Verteilung über alle Bundesländer zusammen. Die Umfrage wurde digital durchgeführt und deckt alle relevanten Aspekte des Immobilienmarktes ab, von Preisentwicklungen über Vermarktungszeiten bis hin zu Zukunftstrends. Interessen und Stimmungen wurden auf einer Skala zwischen -5 und +5 abgefragt (sehr schlecht, deutlich schlecht, schlecht, leicht schlecht, eher negativ, neutral, eher positiv, leicht positiv, positiv, deutlich positiv, sehr positiv). Das Marktbarometer wird seit 2021 von Remax Deutschland durchgeführt.Über Remax DeutschlandMit den meisten Transaktionen pro Makler ist Remax, gegründet 1973 in den USA, das erfolgreichste Immobilienmakler-Netzwerk der Welt. Seine Wachstumskraft beruht zum einen auf der angebotenen Dienstleistung, zum anderen auf der Organisation als Franchisesystem. In den USA und Kanada hatte Remax erheblichen Anteil am Wandel des Immobilienmarktes vom Privatverkauf zur allgemeinen Akzeptanz des Immobilienmaklers als professioneller Dienstleister. Remax Deutschland sitzt in Leinfelden-Echterdingen. Strategisch wird Remax Deutschland maßgeblich von Adrian Burry geprägt, der auf über 30 Jahre internationale Remax Erfahrung zurückblickt. Die Geschäftsführung verantwortet Gesellschafter Mischa Kunz. In rund150 Immobilienbüros vermitteln über 800 Maklerinnen und Makler Immobilien in Deutschland. Weltweit arbeiten bei Remax derzeit etwa 145.000 Immobilienmakler in ca. 9.000 Büros in mehr als 110 Ländern. Mehr Informationen unter: www.remax.dePressekontakt:Scrivo CommunicationsJohannes BoosTel: +49 89 4523508-14E-Mail: johannes.boos@scrivo.deWeb: www.scrivo.deOriginal-Content von: RE/MAX Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144121/6383148