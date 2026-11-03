Berlin (ots) -easybill und Debtist gehen eine Partnerschaft ein, um Rechnungsstellung und Forderungsmanagement enger miteinander zu verbinden. Unternehmen können offene Forderungen künftig direkt aus easybill an Debtist übergeben und so manuelle Prozesse reduzieren.Die Integration ermöglicht eine digitale Übertragung aller relevanten Rechnungs- und Schuldnerdaten. Zusätzliche Exporte und doppelte Dateneingaben entfallen. Unternehmen können zudem festlegen, wann überfällige Rechnungen an Debtist übergeben werden sollen. Anschließend übernimmt Debtist die weitere Bearbeitung - vom vorgerichtlichen Inkasso bis hin zu möglichen rechtlichen Schritten.Weniger Aufwand und schnellere BearbeitungOffene Rechnungen belasten die Liquidität und verursachen administrativen Aufwand. Im ersten Halbjahr 2026 lag das durchschnittliche Zahlungsziel deutscher Unternehmen bei 32,21 Tagen, hinzu kamen durchschnittlich 8,14 Tage Zahlungsverzug. Besonders kleinere Unternehmen profitieren daher von automatisierten Prozessen."Wir sehen in unseren Daten jeden Tag, wie viel Geld bei kleinen Betrieben in offenen Rechnungen liegt. Das Problem ist selten der Wille, sondern der Aufwand: Wer nachfassen will, muss ein zweites System öffnen. Mit dieser Integration endet die Rechnung nicht mehr beim Versand, sondern beim Zahlungseingang", erklärt Nikbin Rohany, CEO von easybill.Debtist setzt bei der Bearbeitung auf digitale und KI-gestützte Prozesse, die eine effiziente, mehrsprachige und fallbezogene Kommunikation ermöglichen."Offene Forderungen sollten kein manueller Nebenprozess sein. Unser Ziel ist es, Forderungsmanagement direkt dort anzubinden, wo die relevanten Daten ohnehin entstehen. Durch die Integration mit easybill können Unternehmen offene Rechnungen mit deutlich weniger Aufwand weiterbearbeiten und den Prozess stärker automatisieren", sagt Jan Dahnke, CSO von Debtist.Eine weiterführende API-Integration ist für das vierte Quartal 2026 geplant. Anschließend soll die Zusammenarbeit auf weitere europäische Märkte ausgeweitet werden.Über DebtistDebtist wurde 2023 gegründet und ist ein führender Anbieter digitaler Inkassolösungen. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und automatisierten Prozessen ermöglicht Debtist ein effizientes und transparentes Forderungsmanagement - von der Zahlungserinnerung bis zur gerichtlichen Durchsetzung. Nahtlose Integrationen in bestehende Systeme und ein intuitives Dashboard sorgen für eine einfache Abwicklung und volle Transparenz.Website: debtist.com I LinkedIn: linkedin.com/debtist (https://www.linkedin.com/company/debtist/)Pressekontakt:Debtist GmbHMarketing & PRLaura SchottTaunustor 1D - 60310 Frankfurt am MainE: press@debtist.dehttps://www.debtist.com/Original-Content von: Debtist GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178729/6383165