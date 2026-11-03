Frankfurt/Main (ots) -Mehr Sicherheit auf der Straße und gleichzeitig beim Kfz-Schutz sparen: Mit dem premium Dashcam-Anbieter Nextbase und dem Elektrofachmarkt MediaMarkt startet der Direktversicherer DA Direkt neue Kooperationen für Autofahrer. Die Zusammenarbeit verbindet moderne Dashcam-Technologie mit Kfz-Versicherungsschutz und erstreckt sich über die online-Kanäle der beteiligten Partner sowie den stationären Handel von MediaMarkt.Im Mittelpunkt stehen Dashcams von Nextbase als zusätzlicher Sicherheitsbaustein für Autofahrer. Beim Abschluss einer Kfz-Versicherung über die Aktionsseiten der Partner oder einen QR-Code auf der Produktverpackung und in den Filialen bietet DA Direkt im Aktionszeitraum 15 Prozent Rabatt auf die Kfz-Versicherung sowie einen Einkaufsgutschein im Wert von bis zu 60 Euro. Die Aktion läuft vom 2. November bis 31. Dezember 2026."Sicherheit im Straßenverkehr endet für uns nicht beim Versicherungsschutz. Gemeinsam mit Nextbase und MediaMarkt verbinden wir moderne Fahrzeugtechnologie mit einem leistungsfähigen Kfz-Schutz und schaffen damit einen konkreten Mehrwert für Autofahrer", sagt Sebastian Wolf, Head of Partnerships bei DA Direkt.In Deutschland wurden 2025 rund 2,52 Millionen Verkehrsunfälle polizeilich erfasst, darunter fast 300.000 mit Personenschaden1. Dabei verursachte ein Kfz-Haftpflichtschaden 2024 in Deutschland durchschnittliche Kosten von rund 5.500 Euro pro Fall2. Dashcams können den Unfallhergang dokumentieren und damit helfen, die Schuldfrage objektiver aufzuklären und so den Schadensfreiheitsrabatt zu bewahren: Der Bundesgerichtshof (https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2018/2018088.html) hat bestätigt, dass solche Aufnahmen im Haftpflichtprozess als Beweismittel herangezogen werden können. Gemeinsam machen Nextbase, MediaMarkt und DA Direkt diese Technologie zugänglicher und verbinden sie mit konkreten finanziellen Anreizen für Autofahrerinnen und Autofahrer. Bei Fahrten ins Ausland sollten sich Autofahrer vorab über die dort geltenden Vorschriften zur Nutzung von Dashcams informieren."Im Straßenverkehr können wenige Sekunden entscheidend dafür sein, wie sich ein Vorfall später nachvollziehen lässt. Eine Dashcam kann wichtige Situationen und Details festhalten, die sonst womöglich schwer zu rekonstruieren wären", sagt Stefan Zeltner, Head of Sales bei Nextbase. "Es freut uns, dass wir mit DA Direkt einen innovativen und kundenorientierten Partner gefunden haben."Nextbase ergänzt die Kampagne mit einem besonderen Angebot: Beim Kauf einer Nextbase 322GW in der DA Direkt Edition ist eine Rückkamera kostenlos enthalten. Der Kauf einer Nextbase-Dashcam und der Abschluss einer Kfz-Versicherung bei DA Direkt sind unabhängig voneinander möglich. Die jeweiligen Aktionsvorteile können über die entsprechenden Landingpages eingelöst werden. Weitere Informationen zu Teilnahmebedingungen und Aktionszeiträumen erhalten Kunden auf den Aktionsseiten der Partner.Über die Nextbase 322GW Gen2Die Dashcam Nextbase 322GW Gen2 unterstützt Autofahrer mit Full-HD-Aufnahmen zur Dokumentation von Verkehrssituationen und Unfällen. Dank integriertem GPS, WLAN und Bluetooth lassen sich Aufnahmen einfach verwalten und übertragen. Funktionen wie automatische Ereigniserkennung, Smart Parking Mode, Emergency SOS bieten zusätzliche Sicherheit und Komfort im Alltag. Ergänzend ermöglicht die Datenschutzfunktion "Minimal Recording History" eine Begrenzung des gespeicherten Aufnahmeverlaufs.Die DA Direkt VersicherungDA Direkt ist eine Tochtergesellschaft der Zurich Gruppe in Deutschland mit Beitragseinnahmen (2025) von 457 Millionen Euro und rund 1,75 Millionen Versicherungsverträgen. Seit über 40 Jahren immer für Sie da.Der Direktversicherer bietet das Beste aus zwei Welten: Digital und persönlich. Bequeme digitale Services und persönliche Unterstützung rund um die Uhr. Als Teil der weltweit erfolgreichen Zurich Insurance Group kombiniert DA Direkt fundiertes Versicherungswissen mit innovativem Vordenken der internationalen Unternehmensgruppe. Weitere Informationen: www.da-direkt.deÜber NextbaseNextbase entwickelt Dashcam- und vernetzte Fahrzeugtechnologie mit dem Ziel, den Schutz und die Sicherheit auf Autofahrten zu unterstützen. Die Dashcams des Unternehmens bieten je nach Modell Funktionen wie HD-Videoaufzeichnung, GPS, automatische Sicherung bestimmter Aufnahmen und die Übertragung von Videomaterial auf mobile Endgeräte.Weitere Informationen: www.nextbase.eu1 Statistisches Bundesamt: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2026/07/PD26_238_46241.html2 Gesamtverband der Versicherer: https://ots.de/KTlDVGPressekontakt:Pressekontakt Nextbase:Aline SimicBahnstraße 240212 Düsseldorfaline.simic@omc.comPressekontakt DA Direkt:Samuel GönnerDeutzer Allee 150679 Kölnpresse@da-direkt.dePortable Multimedia Ltd T/A NextbaseJ&J Global FulfilmentGoods In Department C/O NextbaseBF Global Warehouse BVWitveldweg 40,NL 5951 AV Belfeld,NiederlandeVerantwortliche Person: Stefan ZeltnerOriginal-Content von: Nextbase, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179886/6383161