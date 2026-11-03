Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Druck auf SNB nimmt zu. Die Inflationsrate in der Schweiz ist im Oktober unerwartet deutlich von 1 % auf 1.5 % gestiegen. Für die Schweizerische Nationalbank (SNB) nimmt der Handlungsdruck von Monat zu Monat zu. Zwar blieb die Kerninflationsrate unverändert bei 0.5 %. Doch zu einer Inflationsrate von 1.5 % mag der negative Geldmarktsatz nicht passen. Die SNB hinkt der Inflationsentwicklung hinterher. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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