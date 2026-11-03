Die ersten Quartalszahlen unter dem neuen Apple-Chef John Ternus wurden mit großer Spannung erwartet. Gestern Abend wurden sie vorgestellt und die erste Reaktion darauf ist negativ. Die Apple-Aktie ist am Morgen im europäischen Handel mit einem Minus von -3% das Schlusslicht im Dow Jones. Hat der iPhone-Hersteller denn enttäuscht und was sollten Anleger aus den Zahlen machen? Top-Umsätze mit iPhones und Macs Nein, von einer Enttäuschung kann man ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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