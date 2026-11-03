Die Evonik-Aktie ist momentan stark von den Übernahmebemühungen der BASF abhängig. Ein wesentlicher Faktor spielen auch die Geschäftsdaten, hier zeigt sich in den heutigen Quartalszahlen ein positives Bild. Am Dienstag notiert die Aktie bei 21 €, und liegt damit deutlich unter dem vermuteten Übernahmepreis von 24 €. Hier stellt sich die Frage: Kommt die Übernahme durch BASF noch zustande - und zu welchem Preis? Ertragslage deutlich verbessert Mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de