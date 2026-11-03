Die Aktie von Starz bietet trotz des schwierigen Marktumfelds im klassischen Pay-TV-Geschäft interessante Perspektiven. Steigende Streamingumsätze, eine verbesserte Cashflow-Entwicklung und eine niedrige Bewertung könnten dem Unternehmen weiteres Wachstumspotenzial eröffnen. Starz ist ein US-amerikanisches Medienunternehmen, das Filme und Serien produziert, erwirbt und über eigene Fernseh- und Streamingangebote vermarktet. Dabei setzt das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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