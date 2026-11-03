SpaceX steht nach einem außergewöhnlich starken Geschäftsjahr vor großen Wachstumschancen, doch die Börsenentwicklung bleibt schwer kalkulierbar. Vor allem das KI-Geschäft, der Satelliteninternetdienst und die Fortschritte beim Starship könnten den Aktienkurs bis Ende 2027 maßgeblich beeinflussen. Umsatz und Gewinn wachsen rasant Im dritten Quartal 2026 steigerte SpaceX seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 161 Prozent auf 14,6 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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