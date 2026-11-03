Die Zalando-Aktie gerät am Dienstag nach den Quartalszahlen deutlich unter Druck. Auf Tradegate verlor der Dax-Titel im vorbörslichen Handel 6,8% auf 25,15 Euro gegenüber dem Xetra-Schluss, nachdem Anleger allein im Oktober noch fast 18% mit den Papieren verdient hatten. Was steckt hinter dem abrupten Stimmungsumschwung? Bruttomarge enttäuscht Mehrere Analysten machten in ersten Reaktionen die Bruttomarge des abgelaufenen Quartals als Schwachpunkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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