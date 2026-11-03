Die Kölner Ylektra hat Daten der Bundesnetzagentur für einen Agri-PV-Atlas ausgewertet. Demnach sind derzeit 259 Megawatt in Betrieb und 46 Megawatt in Planung. Die Ylektra GmbH hat einen "Agri-PV-Atlas Deutschland" veröffentlicht. Wie das Kölner Unternehmen mitteilte, sei die Karte frei zugänglich. Sie erfasse alle Solaranlagen, die im Marktstammdatenregister (MaStR) der Bundesnetzagentur als besondere Solaranlage nach § 85c EEG auf landwirtschaftlich genutzter Fläche gemeldet sind.Zum Stand 27. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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