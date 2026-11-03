Baden-Baden (ots) -Dagmar Kögel ist mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Die Mitgründerin der gemeinnützigen Organisation United Charity nahm das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland am Montagabend in Baden-Baden entgegen. Staatssekretärin Cornelia von Loga überreichte ihr den Orden im Auftrag des Bundespräsidenten. Die Ehrung würdigt Kögels langjähriges gesellschaftliches Engagement und ihre Verdienste um das Gemeinwohl. Mit United Charity setzt sie sich seit fast 17 Jahren für Kinder ein, die Hilfe benötigen.Gemeinsam mit ihrem Mann Karlheinz gründete Dagmar Kögel United Charity im Dezember 2009. Die Idee: Außergewöhnliche Dinge und Erlebnisse versteigern und mit den Erlösen Kinderhilfsprojekte unterstützen. Daraus ist nach Angaben der Organisation Europas größtes Charity-Auktionsportal geworden. 20 Millionen Euro sind bislang durch Auktionen und Spenden zusammengekommen. Die Mittel helfen unter anderem Kindern aus sozial benachteiligten Familien, schwer erkrankten Kindern und Kindern in akuten Notlagen - in Deutschland und international."Ich habe nie für eine Medaille gearbeitet, sondern für Kinder, denen es nicht so gut geht. Für Kinder, die Unterstützung brauchen und die eine Chance auf eine bessere Zukunft verdienen", sagte Dagmar Kögel in ihrer Dankesrede. "Dass beides heute zusammenkommt, berührt mich zutiefst."Den Anstoß zur Auszeichnung hatte der frühere baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann gegeben. Er schlug Dagmar Kögel dem Bundespräsidenten für den Verdienstorden vor. Im Schreiben zur Bekanntgabe der Ehrung würdigte Ministerpräsident Cem Özdemir ihren vielfältigen Einsatz für ihre Mitmenschen und ihre herausragenden Leistungen für das Gemeinwesen."Dagmar Kögel hat ohne jeden Zweifel die höchste Anerkennung verdient, welche die Bundesrepublik Deutschland für Verdienste um das Gemeinwohl ausspricht. Sie setzt sich für Menschen ein, die Hilfe brauchen, übernimmt Verantwortung und denkt dabei immer zuerst an andere", sagte Cornelia von Loga, Staatssekretärin im Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Europa, anlässlich der Verleihung in Baden-Baden. "Kinder und Jugendliche liegen ihr besonders am Herzen. Mit ihrem Engagement schenkt sie ihnen Chancen, macht Mut und zeigt ihnen, dass sie nicht allein sind. Aus einer Idee ist eine Aufgabe geworden, die inzwischen weit über Baden-Baden hinauswirkt", so die Staatssekretärin weiter.Baden-Badens Oberbürgermeister Jung, der an der Verleihung teilnahm, erklärte: "Mit Dagmar Kögel wird eine Baden-Badener Persönlichkeit ausgezeichnet, die diese Ehrung wirklich verdient hat. Ihr Idealismus und ihr unermüdlicher Drive sind ein Vorbild für uns alle. Dagmar Kögel nutzt ihren Platz in der Gesellschaft, um anderen den Weg zu ebnen. Sie setzt sich mit viel Herz vielfältig für das Gemeinwohl ein."Für Dagmar Kögel ist die Arbeit für United Charity eine persönliche Herzens- angelegenheit. In ihrer Rede dankte sie ihrem Team, mit dem sie die Organisation aufgebaut hat, sowie ihrem Mann Karlheinz für seinen Rückhalt. Ihr Antrieb bleibt, Kindern Unterstützung und bessere Zukunftschancen zu ermöglichen.Über United CharityUnited Charity wurde 2009 von Dagmar und Karlheinz Kögel in Baden-Baden gegründet und ist nach eigenen Angaben Europas größtes Charity-Auktionsportal. Unter www.unitedcharity.de versteigert die gemeinnützige Organisation besondere Dinge und Erlebnisse für unterschiedlichste Interessen und Budgets: Sportliche Sammlerstücke, persönliche Begegnungen, Reisen und exklusive Raritäten gehören zum Angebot. Wie groß die Bandbreite ist, zeigen aktuelle und frühere Auktionen: von einem signierten Trikot von Harry Kane mit Geboten im dreistelligen Eurobereich über eine von der Kultband AC/DC signierte Gitarre mit Geboten von mehreren Tausend Euro bis zu einem Mercedes-Benz SLS AMG, der für 210.000 Euro versteigert wurde. Mit bis zu 300 laufenden Auktionen und Kooperationen mit mehr als 300 Hilfsorganisationen unterstützt United Charity Kinderhilfsprojekte im In- und Ausland.Pressekontakt:KC3 GmbH, Mario Köpers, +49 170 567 2100, info@koepers-kc3.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78160/6383187