Die Bayer-Aktie feiert am Dienstag, dem 3. November 2026, nach überraschend starken Quartalszahlen eine deutliche Kurserholung und steigt im frühen Handel um mehr als drei Prozent. Obwohl der DAX unter Druck steht und der Konzern weiterhin rote Zahlen schreibt, sorgen ein wachsendes Pharmageschäft und eine angehobene Jahresprognose für Zuversicht. Besonders die Entwicklung zweier wichtiger Medikamente könnte für die weitere Kursentwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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