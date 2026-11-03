Bonn (ots) -Die dhpg erweitert ihr Beratungsangebot im Bereich Mergers & Acquisitions (M&A) und Unternehmensnachfolge um die dhpg transaction unter der Leitung von Dr. Andreas Mansch. Der erfahrene M&A-Berater begleitet seit vielen Jahren mittelständische Unternehmen bei Unternehmensverkäufen, Nachfolgeregelungen sowie strategischen Unternehmenskäufen und bringt umfangreiche Erfahrungen aus Management- und Beratungsfunktionen mit.Mit der Kooperation stärkt die dhpg ihre Marktposition im Bereich mittelständischer Transaktionen und bietet ihren Mandanten eine noch umfassendere Begleitung entlang des gesamten M&A-Prozesses. Dazu gehören die Identifikation und Ansprache geeigneter Investoren oder Zielunternehmen, die Steuerung von Verkaufs- und Kaufprozessen sowie die Unterstützung bei der erfolgreichen Integration nach einem Unternehmensübergang."Strategische Transaktionen und Unternehmensnachfolgen gehören zu den wichtigsten Weichenstellungen für mittelständische Unternehmen. Mit Dr. Andreas Mansch gewinnen wir einen erfahrenen Berater, der unsere bestehende Expertise gezielt ergänzt und zusätzliche Marktimpulse setzt", sagt Prof. Dr. Andreas Blum, Managing Partner der dhpg."Der Mittelstand braucht heute Berater, die nicht nur einzelne Fragestellungen lösen, sondern komplexe Projekte ganzheitlich begleiten können. Die Positionierung der dhpg als "Der Mittelstandsberater" trägt diesem Anspruch in besonderer Weise Rechnung. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit der dhpg Unternehmen bei Nachfolge-, Verkaufs- und Wachstumsprojekten zu begleiten", sagt Dr. Andreas Mansch.Die Kooperation richtet sich insbesondere an mittelständische Unternehmen, die einen Unternehmensverkauf, eine Nachfolgeregelung oder den Erwerb von Unternehmen beziehungsweise Geschäftsbereichen planen und hierfür einen erfahrenen Partner für die strategische und operative Begleitung suchen.Mehr unter www.dhpg-transaction.deÜber die dhpg:Die dhpg (https://www.dhpg.de/de/home/)ist eine der führenden mittelständischen Prüfungs- und Beratungsgesellschaften in Deutschland mit den Kernbereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung, Insolvenzverwaltung sowie Sanierungsberatung und IT-Services. Das inhabergeführte Unternehmen gehört mit 1.300 Mitarbeitenden an 18 Standorten zu den elf größten seiner Branche. Die dhpg ist ein eigenständiges Mitglied im Netzwerk CLA Global Limited (CLA Global (https://www.claglobal.com/)), einer führenden internationalen Organisation, die aus voneinander unabhängigen Prüfungs- und Beratungsunternehmen besteht, und mit 15.000 Mitarbeitenden in über 230 Büros weltweit Mandantinnen und Mandanten vertritt. Das Netzwerk belegt Platz 15 unter den 25 umsatzstärksten Prüfungs- und Beratungsnetzwerken der Welt.Pressekontakt dhpg:Brigitte SchultesBrigitte.Schultes@dhpg.deTel.: +49 228 81000 0Original-Content von: dhpg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137508/6383217