Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt behauptet sich am Dienstag gegen Mittag knapp im Plus. Halt geben dem Leitindex vor allem defensive Schwergewichte. Für Gegenwind sorgen dagegen die anhaltende Schwäche im Technologiesektor sowie wieder steigende Ölpreise. Die internationalen Vorgaben bleiben insbesondere für Technologiewerte belastend. Nach den deutlichen Verlusten bei US-Techwerten gerieten auch die Börsen in Südkorea und Taiwan kräftig unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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