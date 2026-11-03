Bayer hat im dritten Quartal die adj. EBITDA-Erwartungen solide übertroffen, getragen von der sich beschleunigenden Erholung im Pharmageschäft. Das starke Wachstum von Nubeqa und Kerendia gleicht die patentbedingten Umsatzrückgänge zunehmend aus. Crop Science entwickelte sich schwach, doch die gute Neunmonatsbilanz spricht weiterhin für den Restrukturierungskurs. Das Management hob die Prognosen für das bereinigte EBITDA und den Free Cashflow an. Die unveränderte Core EPS-Prognose und die schwache zugrunde liegende Cash Conversion nehmen der Anhebung allerdings etwas von ihrem Glanz. Insgesamt wirkt die Equity Story ausgewogener als noch vor sechs Monaten: Pharma wird zu einem verlässlicheren Ergebnistreiber, der Verschuldungsausblick hat sich verbessert und jüngste juristische Erfolge lassen die Prozessrisiken beherrschbarer erscheinen. Das stützt unser BUY-Rating. Für ein nachhaltiges Re-Rating braucht es allerdings eine stärkere Cash-Generierung und eine breiter abgestützte Ergebniserholung, die nicht allein von Pharma getragen wird. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/bayer-ag
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