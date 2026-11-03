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swissnet Group veröffentlicht Halbjahresergebnisse 2026 und schafft durch erfolgreiche Restrukturierung die Grundlage für profitables Wachstum



03.11.2026 / 11:55 CET/CEST

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CORPORATE NEWS swissnet Group veröffentlicht Halbjahresergebnisse 2026 und schafft durch erfolgreiche Restrukturierung die Grundlage für profitables Wachstum Starker Auftragseingang und jährliche Personalkosteneinsparungen von rund CHF 0,8 Mio. stützen positiven Ausblick Wesentliche Highlights Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2026 von CHF 9,3 Mio. gegenüber CHF 11,3 Mio. im Vorjahreszeitraum. Die Entwicklung spiegelt insbesondere zeitliche Verschiebungen bei größeren Infrastrukturprojekten sowie die laufende operative Restrukturierung wider.

Positives EBITDA (IFRS) von CHF 0,12 Mio. (H1 2025: CHF 1,25 Mio.) und bereinigtes EBITDA von CHF 0,36 Mio. (H1 2025: CHF 2,27 Mio.). Das bereinigte EBITDA auf Basis der aktuellen Kostenstruktur belief sich pro forma auf CHF 0,73 Mio.

Deutliche Ergebnisverbesserung gegenüber dem zweiten Halbjahr 2025: Die Bruttomarge erhöhte sich von 52,8 % auf 61,8 %, während sich das EBITDA (IFRS) von CHF -0,83 Mio. im zweiten Halbjahr 2025 auf CHF +0,12 Mio. im ersten Halbjahr 2026 verbesserte.

Umfassende Restrukturierungs- und Integrationsmaßnahmen umgesetzt, einschließlich einer Reduzierung der jährlichen Personalkosten um rund CHF 0,8 Mio. auf annualisierter Basis (Run-Rate).

Eigenkapital von CHF 19,2 Mio. und Eigenkapitalquote von 43,1 % zum 30. Juni 2026.

Starker Auftragseingang sorgt für erhöhte Planungssicherheit und gute Visibilität. Berg (Schweiz), 3. November 2026 - Die swissnet Group (ISIN: CH0451123589 - Börsenkürzel: MLBMD), ein Anbieter integrierter ICT-Infrastrukturlösungen und cloudbasierter Softwareanwendungen, gibt ihre Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2026 bekannt. Die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2026 waren maßgeblich von umfassenden operativen Restrukturierungs- und Integrationsmaßnahmen im Anschluss an die in den Vorjahren abgeschlossenen Akquisitionen geprägt. Im Mittelpunkt standen die Vereinfachung der Konzernstruktur, die Reduzierung der operativen Kosten, die Harmonisierung interner Prozesse sowie der Aufbau einer effizienteren Organisationsstruktur als Grundlage für nachhaltiges und profitables Wachstum. Trotz eines im Vorjahresvergleich rückläufigen Umsatzes erzielte die swissnet Group weiterhin ein positives EBITDA und konnte ihre Profitabilität gegenüber dem zweiten Halbjahr 2025 deutlich verbessern. Geschäftsentwicklung im Zeichen der Restrukturierung und operativen Neuausrichtung Die swissnet Group erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Konzernumsatz von CHF 9,3 Mio. gegenüber CHF 11,3 Mio. im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Dies entspricht einem Rückgang von 18,3 %. Ursächlich hierfür waren insbesondere zeitliche Verschiebungen bei größeren Infrastrukturprojekten und Rollouts in das zweite Halbjahr 2026. Darüber hinaus wirkten sich Währungsumrechnungseffekte infolge des stärkeren Schweizer Frankens auf den ausgewiesenen Umsatz aus. Das EBITDA blieb mit CHF 0,12 Mio. positiv, nach CHF 1,25 Mio. im ersten Halbjahr 2025. Das bereinigte EBITDA belief sich auf CHF 0,36 Mio. gegenüber CHF 2,27 Mio. im Vorjahreszeitraum. Unter Berücksichtigung der im Geschäftsjahr 2026 bereits umgesetzten Personalkostenreduzierungen erreichte das bereinigte EBITDA auf Basis der aktuellen Kostenstruktur pro forma CHF 0,73 Mio. Damit erzielte die Gruppe trotz einmaliger Aufwendungen im Zusammenhang mit der Restrukturierung, dem verzögerten Jahresabschluss 2025 sowie der erstmaligen Konzernabschlussprüfung ein positives EBITDA. Die Bruttomarge lag im ersten Halbjahr 2026 bei 61,8 % gegenüber 63,8 % im Vorjahreszeitraum. Im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2025 blieb der Umsatz mit CHF 9,3 Mio. gegenüber CHF 9,7 Mio. weitgehend stabil. Gleichzeitig verbesserte sich die Bruttomarge von 52,8 % auf 61,8 %. Das EBITDA erhöhte sich von CHF -0,8 Mio. auf CHF +0,1 Mio. Das Konzernergebnis nach Steuern belief sich auf CHF -3,34 Mio. gegenüber CHF -0,23 Mio. im ersten Halbjahr 2025 auf IFRS-Basis. Für den Vorjahresvergleich wird das IFRS-Konzernergebnis einschließlich der Einmaleffekte herangezogen und nicht das bereinigte Konzernergebnis, das in der Halbjahresmitteilung 2025 ausgewiesen wurde. Das Ergebnis wurde insbesondere durch nicht zahlungswirksame Abschreibungen in Höhe von CHF 2,7 Mio. belastet, die überwiegend auf immaterielle Vermögenswerte im Zusammenhang mit den Akquisitionen des Jahres 2025 entfielen. Hinzu kamen Finanzierungsaufwendungen sowie restrukturierungsbedingte Kosten. Gegenüber dem zweiten Halbjahr 2025 verbesserte sich das Konzernergebnis von CHF -7,3 Mio. auf CHF -3,3 Mio. Auch wenn die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2026 noch unter dem Niveau des entsprechenden Vorjahreszeitraums lagen, konnte gegenüber dem zweiten Halbjahr 2025 bereits eine deutliche Verbesserung erzielt werden. Umfassende Restrukturierung schafft schlankere und effizientere Konzernstruktur Nach mehreren Jahren akquisitionsgetriebenen Wachstums hat die swissnet Group ein umfassendes Maßnahmenprogramm zur Vereinfachung ihrer Organisationsstruktur und zur Steigerung der operativen Effizienz umgesetzt. Die T2 Vertrieb GmbH wurde bereits im Jahr 2025 und die Kadsoft Computer GmbH mit Wirkung zum 1. Januar 2026 auf die swissnet ICT GmbH verschmolzen. Damit wurden die deutschen Infrastrukturaktivitäten innerhalb von FREDERIX und swissnet ICT gebündelt. Parallel dazu wurden administrative, finanzielle und operative Funktionen gestrafft, Doppelstrukturen abgebaut und Verantwortlichkeiten klarer definiert. Die umgesetzten Personalmaßnahmen sollen zu einer nachhaltigen Reduzierung der jährlichen Personalkosten um rund CHF 0,8 Mio. führen. Da mehrere Maßnahmen erst im Verlauf des zweiten Halbjahres 2026 wirksam wurden, sind die daraus resultierenden Einsparungen im Halbjahresergebnis noch nicht vollständig enthalten. Ein wesentlicher Meilenstein bei der Harmonisierung der Finanz- und Geschäftsprozesse war die Einführung von Microsoft Dynamics 365 Business Central bei FREDERIX und swissnet ICT. Die weitere Einführung standardisierter Systeme und einheitlicher Reportingstrukturen soll fortgesetzt werden und zusätzliche Kostensenkungspotenziale erschließen. Stabiles Kerngeschäft und fortgesetzte Neukundengewinnung Das Kerngeschäft der swissnet Group in der DACH-Region entwickelte sich weiterhin stabil. Unterstützt wurde dies durch eine diversifizierte Kundenbasis sowie wiederkehrende Umsätze aus Softwareabonnements, dem Betrieb von Hotspotlösungen und Managed-Infrastructure-Services. In den Bereichen Hotellerie, Fitness, Gesundheitswesen und öffentliche Verwaltung konnten weitere Projekte und Rahmenverträge gewonnen werden. Hierzu zählen unter anderem ein langfristiger Rahmenvertrag mit EVO Fitness sowie das Projektmanagement zur Zentralisierung der IT-Infrastruktur der Landesverwaltung Baden-Württemberg. Der Auftragseingang entwickelte sich weiterhin positiv. Mehrere Projekte dürften ab dem zweiten Halbjahr 2026 sukzessive zum Umsatz beitragen. Im Nahen Osten verzeichnete das Infrastrukturgeschäft der swissnet MENA ein leichtes Wachstum und verfügt über einen soliden Auftragsbestand. Die Geschäftsentwicklung von Lokalee blieb hingegen deutlich hinter den Erwartungen zurück. Infolge des regionalen Konflikts zeigten sich Hotelkunden bei Neuinvestitionen zurückhaltend. Umsatz und EBITDA von Lokalee lagen daher deutlich unter den budgetierten Werten und belasteten das Konzernergebnis. swissnet 3.0 stärkt Software- und SaaS-Angebot der Gruppe Mit der Plattform swissnet 3.0 führt die Gruppe bestehende Softwarelösungen in einer einheitlichen cloudbasierten Plattform zusammen. Diese vereint Anwendungen für standortbasiertes Marketing, Besucherfrequenzanalysen und digitale Kundeninteraktion. Das integrierte Lösungsportfolio soll den Anteil wiederkehrender SaaS-Umsätze erhöhen und zusätzliche Cross-Selling-Potenziale innerhalb der bestehenden Kundenbasis erschließen. Ab dem Geschäftsjahr 2027 erwartet die Gruppe zusätzliche wiederkehrende Umsätze aus dem Softwaregeschäft. Solide Eigenkapitalbasis und fortgesetzte Unterstützung durch den Ankeraktionär Zum 30. Juni 2026 belief sich die Bilanzsumme der swissnet Group auf CHF 44,5 Mio. Das Konzerneigenkapital betrug CHF 19,2 Mio., entsprechend einer Eigenkapitalquote von 43,1 %. Die liquiden Mittel beliefen sich zum Bilanzstichtag auf CHF 0,2 Mio. Nach Ende des Berichtszeitraums stellte der Ankeraktionär zusätzliche Darlehen in Höhe von insgesamt CHF 3,1 Mio. zur Verfügung. Diese Finanzierungsmittel unterstützen gemeinsam mit den umgesetzten Restrukturierungsmaßnahmen und der reduzierten operativen Kostenbasis die weitere Unternehmensentwicklung. Starker Auftragseingang stützt positiven Ausblick auf das zweite Halbjahr 2026 und 2027 Weitere Neukundengewinne insbesondere in den Bereichen Hotellerie und Gesundheitswesen stärken die Projektpipeline der swissnet Group. Vor dem Hintergrund der fortschreitenden Restrukturierung und einer nachhaltig schlankeren Kostenstruktur erwartet der Verwaltungsrat eine stärkere Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr 2026. Für das Geschäftsjahr 2027 liegt der strategische Fokus weiterhin auf der Verbesserung der Profitabilität sowie dem Ausbau wiederkehrender Umsätze. Geordnete Nachfolgeregelung auf CEO-Ebene Am 14. September 2026 ernannte der Verwaltungsrat Stefan Gübeli mit Wirkung zum 1. Januar 2027 zum neuen Group CEO. Nach einer zweimonatigen Übergangsphase, in der beide das Unternehmen gemeinsam führen, wird Jonathan Sauppe seine operative Funktion zum 1. März 2027 niederlegen. Er wird der Gruppe im Rahmen eines mehrjährigen Beratungsvertrags weiterhin beratend zur Seite stehen und bleibt Aktionär des Unternehmens. WESENTLICHE FINANZKENNZAHLEN swissnet Group - Konsolidierte IFRS-Kennzahlen (ungeprüft) Angaben in Mio. CHF, sofern nicht anders angegeben Gewinn- und Verlustrechnung H1 2026 H1 2025 Nettoumsatz 9,26 11,33 Bruttomarge 61,8 % 63,8 % EBITDA 0,12 1,25 Bereinigtes EBITDA* 0,36 2,27 Bereinigtes EBITDA - aktuelle Kostenstruktur (pro forma)* 0,73 - Abschreibungen -2,72 -0,86 Betriebsergebnis (EBIT) -2,59 0,39 Konzernergebnis -3,34 -0,23 (IFRS) Ergebnis je Aktie (CHF) -0,35 -0,05

Bilanzkennzahlen Angaben in Mio. CHF, sofern nicht anders angegeben Bilanz 30.06.2026 31.12.2025 Bilanzsumme 44,53 44,75 Eigenkapital 19,19 22,53 Eigenkapitalquote 43,1 % 50,3 % Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 0,24 0,51 Finanzverbindlichkeiten (Darlehen und Kontokorrentverbindlichkeiten) 14,02 13,09

*Das bereinigte EBITDA stellt eine alternative Leistungskennzahl außerhalb der IFRS-Rechnungslegung dar (Non-IFRS-Kennzahl). Das bereinigte EBITDA auf Basis der aktuellen Kostenstruktur ist eine zusätzliche, ungeprüfte Pro-forma-Kennzahl, welche die im Geschäftsjahr 2026 umgesetzten Personalkostenreduzierungen berücksichtigt. Die Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2026 sind ungeprüft. Die Vergleichszahlen zum 31. Dezember 2025 stammen aus dem geprüften Konzernabschluss 2025. Der Halbjahresbericht 2026 der swissnet Group einschließlich des Konzernzwischenlageberichts und des verkürzten Konzernzwischenabschlusses steht im Bereich Investor Relations auf der Unternehmenswebsite zum Download zur Verfügung. Über die swissnet Group Die swissnet Group ist Anbieter integrierter ICT-Infrastrukturlösungen und cloudbasierter Softwareanwendungen für standortgebundene Unternehmen. Die Gruppe vereint Netzwerkinfrastruktur, WLAN-Lösungen, Hotspot-Marketing, standortbasiertes Marketing sowie KI-gestützte digitale Gästeservices in einem integrierten Leistungsportfolio. Zu den Kunden zählen Unternehmen und Institutionen aus den Bereichen Einzelhandel, Hotellerie, Gesundheitswesen, Immobilienwirtschaft und öffentlicher Sektor. Die Gesellschaft ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale notiert und wird über XETRA gehandelt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der swissnet Group. Unternehmenskontakt swissnet Group

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