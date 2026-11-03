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swissnet Group erhält größten Auftrag der Unternehmensgeschichte über rund EUR 10 Millionen



03.11.2026 / 12:25 CET/CEST

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swissnet Group erhält größten Auftrag der Unternehmensgeschichte über rund EUR 10 Millionen Bundesweite Glasfaseranbindung von rund 600 Einzelhandelsstandorten in Deutschland. Darüber hinaus besteht zusätzliches Umsatzpotenzial von mehreren Millionen Euro durch ergänzende Dienstleistungen und Folgeaufträge in den kommenden Jahren. Berg (Schweiz), 3. November 2026 - Die swissnet Group (ISIN: CH0451123589 - Börsenkürzel: MLBMD), ein Anbieter integrierter ICT-Infrastrukturlösungen und cloudbasierter Softwareanwendungen, hat einen bedeutenden Großauftrag zur bundesweiten Glasfaseranbindung von rund 600 Standorten einer führenden deutschen Einzelhandelsgruppe gewonnen. Der Vertrag hat eine Laufzeit von sieben Jahren und ist für swissnet mit einem vertraglich vereinbarten Umsatzvolumen von rund EUR 10 Millionen aus wiederkehrenden monatlichen Entgelten verbunden. Im Rahmen des Projekts übernimmt die swissnet Group als direkter Vertragspartner des Einzelhandelsunternehmens die zentrale Projektkoordination sowie die technische Integration und Umsetzung der Standortanbindungen. Die technische Erschließung der Standorte soll innerhalb der kommenden 24 Monate erfolgen. Die swissnet Group fungiert dabei als zentrale Schnittstelle zwischen dem Kunden und den beteiligten Infrastrukturpartnern und koordiniert die bundesweite Umsetzung. Durch die Zusammenarbeit mit den Infrastrukturpartnern kann die swissnet Group ihre Kompetenzen in der technischen Projektsteuerung und Standortvernetzung gezielt einsetzen, ohne damit einhergehende kapitalintensive Netzausbaumaßnahmen selbst finanzieren zu müssen. Über das gesicherte Vertragsvolumen hinaus eröffnet die langfristige Kundenbeziehung weiteres Wachstumspotenzial durch Value Added Services (VAS), ergänzende technische Dienstleistungen sowie mögliche Projekt- und Folgeaufträge im Bereich der digitalen Standortvernetzung. Diese könnten sich in den Folgejahren auf mehrere Millionen Euro summieren. Der Großauftrag unterstreicht die starke Marktposition der swissnet in diesem Bereich. Er ist Beleg für die erfolgreiche Unternehmensstrategie, die den weiteren Ausbau wiederkehrender Erlöse am Gesamtumsatz vorsieht und auf langfristige Kundenbeziehungen, planbare Erlösstrukturen und den kontinuierlichen Ausbau des Geschäfts mit digitalen Infrastrukturlösungen setzt. Boris Tölzel, Director CH der swissnet Group, erklärt: "Mit diesem Großauftrag erschließen wir langfristig nicht nur eine bedeutende Kundenbeziehung mit einem führenden deutschen Einzelhandelsunternehmen, sondern sichern uns zugleich wiederkehrende Umsätze über einen Zeitraum von sieben Jahren. Für swissnet bedeutet das noch mehr Planungssicherheit und Visibilität auf die künftige Geschäftsentwicklung. Die bundesweite Glasfasererschließung bildet darüber hinaus die technische Grundlage für zahlreiche ergänzende Dienstleistungen und zukünftige Projekte. Besonders attraktiv ist für uns die Verbindung aus langfristiger Umsatzplanbarkeit und zusätzlichen Wachstumsmöglichkeiten innerhalb dieser Kundenbeziehung. Wir sehen erhebliches Potenzial, das ursprünglich vereinbarte Vertragsvolumen durch Value Added Services und Folgeaufträge perspektivisch deutlich auszubauen." Über die swissnet Group Die swissnet Group ist Anbieter integrierter ICT-Infrastrukturlösungen und cloudbasierter Softwareanwendungen für standortgebundene Unternehmen. Die Gruppe vereint Netzwerkinfrastruktur, WLAN-Lösungen, Hotspot-Marketing, standortbasiertes Marketing sowie KI-gestützte digitale Gästeservices in einem integrierten Leistungsportfolio. Zu den Kunden zählen Unternehmen und Institutionen aus den Bereichen Einzelhandel, Hotellerie, Gesundheitswesen, Immobilienwirtschaft und öffentlicher Sektor. Die Gesellschaft ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale notiert und wird über XETRA gehandelt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der swissnet Group. Medienkontakt swissnet Group

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