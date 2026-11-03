Shenzhen Nanshan Power, a Chinese power producer backed by state-owned capital, plans to acquire a controlling stake in Trina Solar's tracker business. According to an Oct. 30 announcement, Shenzhen Nanshan Power signed a preliminary equity acquisition agreement with Trina Solar and its wholly owned subsidiary, Trina Solar (Changzhou) Science & Technology. Under the proposed transaction, Shenzhen Nanshan Power would acquire a 51% to 70% stake in the Changzhou-based company operating TrinaTracker, Trina Solar's solar tracking unit. The target company, established in February 2019, is currently ...

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