Jona - Geberit ist in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 solide gewachsen. Zuletzt hat die Dynamik etwas nachgelassen, was allerdings auch so prognostiziert worden war. Die Profitabilität blieb auf hohem Niveau praktisch stabil. Der Nettoumsatz zog um 3,6 Prozent auf 2,54 Milliarden Franken an, wie der Sanitärtechnikkonzern am Dienstag mitteilte. Werden die negativen Währungseffekte ausgeklammert, ergab sich ein Plus in Lokalwährungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab