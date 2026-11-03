Die Bayer-Aktie hat in den letzten Tagen wieder mächtig Schwung aufgenommen. Allein in der vergangenen Woche ging es für den Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern über +15% hinauf. Doch damit nicht genug: Am Dienstag schießt der Wert an der DAX-Spitze zeitweise um mehr als +5% nach oben. Das steckt hinter dem Kursfeuerwerk und so sollten sich Anleger nun verhalten. Pharma sorgt für positive Überraschung Bayer hat Zahlen zum dritten Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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