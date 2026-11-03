Während bei der Ausschreibung für Solaranlagen auf Gebäuden und Lärmschutzwänden zum 1. Oktober 2026 die Nachfrage zugenommen hat, war die Biomasse-Ausschreibung erneut deutlich unterzeichnet. Neue Photovoltaik-Aufdachanlagen und PV an Lärmschutzwänden können laut jüngster Ausschreibung der Bundesnetzagentur (BNetzA) mit einer Einspeisevergütung von im Schnitt 9,67 Cent (ct) je Kilowattstunde (kWh) rechnen. Das teilte die BNetzA zu den Ergebnisse der Ausschreibung für Solaranlagen auf Gebäuden und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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