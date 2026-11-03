Bei der Ausschreibung für Photovoltaik-Anlagen des zweiten Segments - Anlagen mit einer Leitung ab 1000 Kilowatt auf Gebäuden und Lärmschutzwänden - mit Gebotstermin 1. Oktober wurde das ausgeschriebene Gesamtvolumen von 296 Megawatt mit letztendlich 143 erteilten Zuschlägen für 288 Megawatt nahezu erreicht. Die ersten beiden Runden dieses Jahres mit Gebotstermin am 1. Februar beziehungsweise 1. Juni waren noch deutlich unterzeichnet (155 von 283 Megawatt im Februar, 208 von 296 Megawatt im Juni). Zum Oktober-Termin waren 177 Gebote für eine Gesamtleistung von 347 Megawatt eingereicht worden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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