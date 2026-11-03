Berlin - Bei einem Cyberangriff sind Supermärkte in mehreren europäischen Ländern angegriffen worden. Dabei wurden wie zuletzt schon in Frankreich die Kühl- und Gefriersysteme beeinträchtigt.



Betroffen waren unter anderem rund zahlreiche Delhaize-Supermärkte in Belgien und Luxemburg sowie Geschäfte in Schweden, Irland, den Niederlanden, Estland und Finnland. Auch in Deutschland wurden Fälle aus Nordrhein-Westfalen und Bayern gemeldet.



Sabcobel, ein belgischer Hersteller einiger der betroffenen Kühlsysteme, teilte mit, dass die Verdampfer der Geräte in den Abtau-Modus versetzt wurden, was zu einer Erwärmung führte. Dies sei die gleiche Methode, die bereits im vergangenen Monat bei einem Angriff auf französische Supermärkte verwendet wurde.



Der Vorstandsvorsitzende von Schwarz Digits, Christian Müller, mahnte im Fernsehsender "Welt" angesichts der Cyberattacke auf Kühlanlagen Wachsamkeit vor KI-gestützten Angriffen auf digitale Infrastruktur. Schwarz Digits ist die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe, zu der auch Lidl und Kaufland gehören. Die Supermärkte der Schwarz Gruppe sind laut Müller nicht von den Cyberattacken betroffen.



"100 Prozent Sicherheit gibt es nicht. Das ist die grundsätzliche Aussage im Cyberumfeld", sagte Müller. "Ich kann nur sagen: Wir als Schwarz Gruppe waren nicht betroffen. Das heißt, wir haben entsprechend vorgesorgt. Aber auch da muss man sagen, im KI-Zeitalter werden die Attacken diffiziler, werden schneller und sie werden auch durchschlagender. Und das ist ein Thema, womit sich jeder beschäftigen muss."



Cybersecurity sei "ein Wettlauf", so Müller. "Igel gegen Hase: Sie müssen besser sein als der Angreifer. Aber im KI-Zeitalter ist das umso schwerer, weil Sie brauchen dann nicht nur Menschen, die den Angriff abwehren oder potenzielle Angriffe abwehren, sondern auch KI-Methoden." In diesem Geschäftsfeld sei man mit dem Partnerunternehmen Crowdstrike gut aufgestellt, so Müller.





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