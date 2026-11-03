Berlin - Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen spricht sich gegen eine Teilnahme Russlands an der Eishockey-Weltmeisterschaft in Deutschland 2027 aus und erwartet von der Bundesregierung, keine Visa an russische Spieler auszugeben.



"Russland führt einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, der sogar immer mehr ein menschenverachtender Vernichtungskrieg gegen Zivilisten und zivile Lebensräume in der Ukraine wird", sagte Röttgen dem "Stern". Solange dies der Fall sei, könne es keine Teilnahme Russlands an internationalen Sportwettbewerben geben.



Die Grundlage solcher Veranstaltungen seien Fairness und Respekt, also Werte und Prinzipien, die Putins Russland jeden Tag mit Füßen trete, so Röttgen weiter. Als Konsequenz könne es darum auch keine Visaerteilung nach Deutschland für russische Sportler und Sportfunktionäre geben. Der internationale Sport dürfe keine Normalität vortäuschen, "die im Gegensatz zu der Brutalität, dem Töten und Sterben steht, das die Ukrainer jeden Tag durch die russische Aggression erleiden".



Ähnlich äußerte sich der Grünen-Politiker Anton Hofreiter. Die Entscheidung des internationalen Sportgerichtshofs sei fatal, sagte der ehemalige Fraktionsvorsitzende dem "Stern". Eishockey sei in Russland hochpolitisch. Russische Nationalspieler hätten Putin und seine Partei bei den vergangenen Wahlen öffentlich unterstützt. Angesichts des mit unverminderter Härte fortgesetzten russischen Angriffskrieges und der zunehmenden russischen Kriegsverbrechen könne er es sich nicht vorstellen, dass die Bundesregierung dem russischen Team Einreisevisa erteile, so Hofreiter weiter. Russland dürfe keine internationale Bühne im Sport erhalten.



Der Internationale Sportgerichtshof (Cas) hatte Russland vergangene Woche eine Teilnahme an der WM erlaubt. Das Schiedsgericht gab einer Berufung des russischen Eishockeyverbandes gegen den Weltverband IIHF statt. Es hob dabei dessen Entscheidung, russische Teams auch in der Saison 2026/2027 nicht zuzulassen, mit sofortiger Wirkung auf. Damit wären die Russen bei der Weltmeisterschaft im Mai 2027 in Deutschland spielberechtigt.





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