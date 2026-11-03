Hamburg (ots) -Ab dem 3. November 2026 vermittelt Tchibo unter www.tchibo.de Angebote für Photovoltaik-Anlagen und Wärmepumpen der Vattenfall Next Energy GmbH - mit exklusivem Preisvorteil für Tchibo Kundinnen und Kunden.- Preisvorteil: 1.500 Euro bei Ratenkauf oder 2.000 Euro bei Direktkauf- Persönliche Beratung, Komplettangebot und Umsetzung durch ausgewählte regionale Fachhandwerksbetriebe- Bei Wärmepumpen: Unterstützung bei der Prüfung und Beantragung möglicher FörderungenWer ein Haus besitzt und über eine Photovoltaik-Anlage oder eine Wärmepumpe nachdenkt, kann dabei künftig auch auf Tchibo zählen: Ab dem 3. November 2026 bietet Tchibo über seinen Onlineshop Photovoltaik-Anlagen und Wärmepumpen der Vattenfall Next Energy GmbH an. Tchibo Kundinnen und Kunden erhalten beim Abschluss eines Anlagenvertrags mit Vattenfall einen Preisvorteil von 1.500 Euro bei Ratenkauf, beziehungsweise 2.000 Euro bei Direktkauf. Der Preisvorteil wird auch bei Kauf beider Anlagen nur einmal gewährt.So funktioniert das AngebotInteressierte gelangen über den Tchibo Onlineshop www.tchibo.de auf die Vertriebsseite von Vattenfall und können dort eine Angebotsanfrage stellen.Vattenfall bietet eine persönliche Beratung vor Ort oder online, die Prüfung relevanter Förderprogramme sowie Unterstützung bei der Antragstellung. Die Umsetzung übernehmen ausgewählte und beauftragte Fachhandwerksbetriebe aus der Region, in der Regel Vattenfall Vertragspartner. Angeboten wird für Ein- und Zweifamilienhäuser, Reihenhäuser und Doppelhaushälften; welche Gebäude im Einzelfall infrage kommen, wird individuell geprüft. Wer sich frühzeitig entscheidet, kann noch in diesem Jahr den Antrag auf Förderung stellen. Das Angebot ist nicht an einen Stromliefervertrag von Vattenfall gebunden.Wärmepumpen von Vaillant und BoschBei den Wärmepumpen setzt Vattenfall auf Luft-Wasser-Wärmepumpen der Hersteller Vaillant und Bosch. Alle Modelle sind vollständig förderfähig. Die Geräte erreichen laut Hersteller Energieeffizienzklassen bis A+++, lassen sich per App steuern, sind für intelligente Stromnetze ausgelegt und verfügen über einen schallreduzierten Nachtmodus.Förderung für WärmepumpenFür den Einbau einer Wärmepumpe in ein bestehendes Wohngebäude können Privatpersonen bei der KfW im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude einen Zuschuss beantragen. Er beträgt laut KfW aktuell zwischen 30 und höchstens 80 Prozent der förderfähigen Kosten.Individuelle Lösung für Ihre PV-AnlageBei den von Vattenfall angebotenen Photovoltaik-Anlagen handelt es sich um Module von Solar Fabrik oder gleichwertigen Herstellern, die sich durch hohe Wirkungsgrade und eine lange Lebensdauer auszeichnen. Die Anlage wird individuell geplant und auf das jeweilige Zuhause abgestimmt.Mehr Unabhängigkeit bei steigenden EnergiekostenMit dem Angebot erhalten Verbraucherinnen und Verbraucher die Möglichkeit, selbst nachhaltige Energie zu nutzen und damit zur Energiewende beizutragen. Eine Photovoltaik-Anlage erzeugt Solarstrom direkt am eigenen Gebäude, eine Wärmepumpe nutzt Umweltwärme zum Heizen. Beides kann Haushalte unabhängiger von den Preisentwicklungen bei fossilen Brennstoffen machen.Solar und Wärmepumpe in Deutschland auf WachstumskursDas Interesse an beiden Technologien ist hoch. Das Statistische Bundesamt meldet für Ende 2025 knapp 4,8 Millionen Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt rund 106.200 Megawatt Nennleistung. Das sind 17,6 Prozent mehr Anlagen und 11,8 Prozent mehr Leistung als ein Jahr zuvor."Mit Vattenfall haben wir einen Partner gewonnen, der Beratung, Förderunterstützung und Umsetzung aus einer Hand anbietet. So erleichtern wir unseren Kundinnen und Kunden den Einstieg in die eigene Energiewende und bieten dabei einen konkreten Preisvorteil", sagt Robert Pauly, Leiter Kooperationen bei Tchibo.Orkan Cakir, Leiter B2C Solutions der Vattenfall Next Engery GmbH, ergänzt: "Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit Tchibo und darauf, gemeinsam noch mehr Menschen für Photovoltaik und Wärmepumpen zu begeistern. Denn jedes Zuhause ist anders: Mit unserer Erfahrung und Expertise finden wir gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden die Energielösung, die zu ihrem Haus und ihren individuellen Bedürfnissen passt."Pressekontakt:Helen Rad, Tchibo GmbH, Corporate CommunicationsTel: +49 40 63 87 - 2120E-Mail: helen.rad@tchibo.deOriginal-Content von: Tchibo GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9283/6383370