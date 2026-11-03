Washington - In den USA haben die wichtigen Parlamentswahlen begonnen - Millionen Amerikaner beurteilen bei der Abstimmung zumindest indirekt die Politik von US-Präsident Donald Trump. In vielen Bundesstaaten an der Ostküste wie New York und New Hampshire öffneten die Wahllokale um 6.00 Uhr (12.00 Uhr MEZ). Im nordöstlichen Bundesstaat Vermont sollten planmässig bereits eine Stunde früher vereinzelt Wahllokale geöffnet haben. Ab jeweils 7.00 Uhr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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