Paris / London / Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag leicht nachgegeben. Wieder gestiegene Ölpreise und ein enttäuschender Ausblick des US-Schwergewichts Apple belasteten. Zudem war vor den US-Kongresswahlen Zurückhaltung angesagt. «Sie könnten die politischen Kräfteverhältnisse im Kongress erheblich verändern und damit die wirtschaftspolitischen Handlungsspielräume der Regierung einschränken», so Marktanalyst Andreas Lipkow ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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