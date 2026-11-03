Neuenburg - Die Inflation in der Schweiz hat im Oktober einen Sprung nach oben gemacht. Ökonomen rätseln nun darüber, ob die Nationalbank im Dezember deswegen den Leitzins anheben muss. Die Meinungen gehen weit auseinander. Für Schweizer Verhältnisse ist es ein gewaltiger Satz, den die Jahresteuerung im Oktober gemacht hat. Sie schnellte von 1,0 Prozent im September gleich auf 1,5 Prozent im Oktober hoch, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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