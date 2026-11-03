Mit November beginnt die historisch stärkere Börsenhälfte. Doch zuletzt lief es anders: Bei DAX und S&P 500 schlug der Sommer den Winter. Wie viel Orientierung bietet die alte Saisonregel noch - und wann wird aus einer statistischen Auffälligkeit trügerische Sicherheit? Während Anleger auf Rückenwind hoffen, wird der KI-Ausbau immer teurer. Broadcom, SpaceX und Meta brauchen gewaltige Summen, zugleich steigen Strom- und Speicherpreise. Droht der Boom damit seine eigenen Wachstumsbedingungen zu verschlechtern? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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