Die Deutsche Energieagentur hat das Branchenbarometer Biomethan 2026 veröffentlicht. Obwohl die Nachfrage zunimmt, bleibt die Branchenlage angespannt. Grund sind Netzanschlusshürden und die Unsicherheit über die politische Zukunft. Im Jahr 2026 wird die Biomethaneinspeisung in Deutschland mit rund 13 Terawattstunden (TWh) aus 280 Produktionsanlagen einen neuen Höchstwert erreichen. Das geht aus dem Branchenbarometers Biomethan 2026 der Dena - Deutsche Energie-Agentur hervor. Das entspreche einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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