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Asset Standard
03.11.2026 13:30 Uhr
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Berenberg: Märkte Monitor 02.11.2026

Aktueller Marktkommentar

Schwache Quartalszahlen großer Tech-Schwergewichte haben KI-Sorgen am Markt weiter geschürt und auf dem US-Leitindex - angeführt vom Technologiesektor - gelastet. Ein Teil der derzeitigen KI-Skepsis, etwa in Bezug auf die Verschuldungsgrade einzelner Rechenzentrumsbetreiber, scheint gerechtfertigt. Jedoch wirken diese Risiken mit Blick auf die starke Korrektur in KI-nahen Marktsegmenten sowie die nun deutlich reduzierten Aktienquoten diskretionärer Investoren zunehmend eingepreist. Derweil spricht eine Reihe von Faktoren für Aktien. So gibt der US-Markt abseits der Indexschwergewichte in der laufenden Berichtssaison eine ordentliche Figur ab: Über 80 % der Firmen, die ihre Q3-Ergebnisse bereits präsentiert haben, konnten die Gewinnprognosen schlagen. Die Konsens-Gewinnschätzungen wurden entsprechend zuletzt weiter nach oben revidiert. Zudem suggerieren konjunkturelle Frühindikatoren ein robustes US-Wachstumsmomentum. Saisonale Rückenwinde nach den US-Zwischenwahlen dürften Aktien ebenso stützen. In Kombination mit der vorsichtigen Marktpositionierung ergibt sich für Aktien ein solides Chance-Risiko-Verhältnis. Wir halten daher an unserem konstruktiven Aktienausblick fest.

Kurzfristiger Ausblick

Nachdem Präsident Lula in Brasilien überraschenderweise wiedergewählt worden ist, stehen morgen die Zwischenwahlen in den USA im Fokus der Märkte. Die Umfragewerte von Präsident Trump, die jüngst auf den tiefsten Stand gefallen sind, zeichnen zumindest kein aussichtsreiches Bild für die Republikaner. Darüber hinaus dürfte die BoE am Mittwoch zum ersten Mal seit 2023 die Zinsen wieder um 25 Basispunkte anheben. Heute werden zunächst einige Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe aus Europa (Okt.) veröffentlicht. Morgen richtet sich der Blick auf die US-Zwischenwahlen. Am Mittwoch folgen neben den Einkaufsmanagerindizes für Dienstleistungen aus Europa (Okt.) auch die dortigen Verbraucherpreise (Okt.). Neben dem Zinsentscheid der BoE werden am Donnerstag die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe der Vorwoche aus den USA erwartet. Zum Wochenabschluss stehen am Freitag die Industrieproduktionszahlen aus Deutschland (Sep.) sowie die Arbeitsmarktdaten aus den USA (Okt.) auf dem Kalender.

Klicken Sie hier und lesen Sie den vollständigen Berenberg Märkte Monitor.

© 2026 Asset Standard
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Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

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