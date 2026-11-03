FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ryanair auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Flugpreise des Billigfliegers stiegen, aber seitens der Treibstoffpreise nehme der Gegenwind zu, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Umfang des angekündigten Aktienrückkaufs liege über seiner Erwartung./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: IE00BYTBXV33
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