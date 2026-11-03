Fürth (ots) -NORMA bleibt auf Erfolgskurs: Bereits zum sechsten Mal in Folge darf sich der Fürther Lebensmittel-Discounter über die Auszeichnung als Deutschlands Preissieger freuen. In der großen Verbraucherbefragung von FOCUS MONEY und DEUTSCHLAND TEST überzeugt NORMA erneut mit ihrem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis und sichert sich damit auch 2026 den begehrten Titel unter den Lebensmittel-Discountern. Mit der Höchstwertung von 100 Punkten lässt NORMA dabei die Konkurrenz deutlich hinter sich: Netto folgt mit 90,3 Punkten, Lidl erreicht 78,0 Punkte. Damit bestätigt das fränkische Unternehmen einmal mehr, dass sich dauerhaft günstige Preise und hohe Qualität erfolgreich miteinander verbinden lassen.Faire Preise und hohe Qualität überzeugenDie begehrte Auszeichnung basiert auf einer groß angelegten Befragung von DEUTSCHLAND TEST und ServiceValue. Dafür wurden rund 73 Millionen Online-Nennungen zu insgesamt 18.000 Unternehmen und Marken ausgewertet. Im Mittelpunkt standen dabei die Themen Preis und Gesamteindruck. Dank herausragender Kundenbewertungen konnte sich NORMA auch in diesem Jahr mit 100 Punkten gegen die Konkurrenz im Discountsegment durchsetzen und ihre Erfolgsserie fortsetzen.Gerade in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten gewinnt ein verlässliches Preis-Leistungs-Verhältnis für viele Verbraucherinnen und Verbraucher zunehmend an Bedeutung. NORMA setzt deshalb weiterhin auf dauerhaft günstige Preise, regelmäßige Preissenkungen und attraktive Aktionsangebote - ohne dabei Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Das vielfältige Sortiment reicht von Lebensmitteln des täglichen Bedarfs über hochwertige Bio-Produkte bis hin zu vegetarischen und veganen Alternativen. So finden Kundinnen und Kunden für jeden Geschmack und jedes Budget das passende Angebot.Dass diese Strategie aufgeht, zeigt die erneute Auszeichnung als Deutschlands Preissieger. Bereits seit sechs Jahren in Folge überzeugt NORMA mit ihrem Preis-Leistungs-Verhältnis und macht damit das Unternehmensmotto "Mehr fürs Geld" täglich erlebbar. Auch in Zukunft bleibt der Discounter seinem Anspruch treu, hohe Qualität zu fairen Preisen anzubieten und so eine verlässliche Anlaufstelle für preisbewusste Verbraucherinnen und Verbraucher in ganz Deutschland - und darüber hinaus - zu sein.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6383413