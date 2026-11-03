Das Prinzip ist einfach: Strom hinein, Wärme heraus. Genau das macht elektrische Heizstäbe für viele Installateure attraktiv. Sie sind robust, vergleichsweise leicht nachzurüsten und können Photovoltaik-Überschüsse ohne großen apparativen Aufwand in Warmwasser oder Heizungswasser verschieben. Im Vergleich zu vor zehn Jahren, als wir das erste Mal eine Marktübersicht dazu veröffentlicht haben, sind die Einsatzbedingungen deutlich andere. Wärmepumpen, Batteriespeicher und Wallboxen werden häufiger. Und in Deutschland wird die Einspeisung des Solarstroms schwieriger oder unattraktiver, was in Österreich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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