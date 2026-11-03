Von Manoj Mehta, President EMEA bei Cognizant Trotz jahrelanger Diskussionen und Pilotprojekte nutzen nur 25 Prozent der Beschäftigten in der EU künstliche Intelligenz (KI) bei der Arbeit - in den USA sind es 43 Prozent. Diese Lücke lässt sich nicht allein mit dem Zugang zu besseren Tools oder zu Spitzenmodellen erklären. Sie zeigt vielmehr, wie Organisationen mit Veränderung umgehen. Zu viele europäische Organisationen begehen denselben grundlegenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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