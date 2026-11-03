Fast 20 Jahre ist die große US-Bankenkrise her. Doch die Risikoversicherungen für Oracle lassen Parallelen zu und schüren manche Ängste. Der 15. September 2008 war weltwirtschaftlich ein Einschnitt. Mit der US-Bank Lehman Brothers fiel ein Institut um, welches kurz zuvor für Investmentbanking noch Reputation und Solidität genoss. Rund um den Globus zogen sich Schockwellen, die Aktienindizes erst im März 2009 zur Ruhe kommen ließen und die Basis für einen jahrzehntelangen Börsenaufschwung legten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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