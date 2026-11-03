Nach der beeindruckenden Rally der vergangenen Monate ist der SAP-Aktie zuletzt etwas die Luft ausgegangen. Vom Oktoberhoch bei rund 216,70 € ging es inzwischen auf 203,60 € zurück. Bereits in meiner Analyse "Ist die Rally bald ausgereizt?" hatte ich nach dem damaligen Anstieg von mehr als +60% eine mögliche Verschnaufpause und anschließend einen Vorstoß in Richtung 220 € favorisiert. Tatsächlich rückten die Papiere diesem Ziel zunächst noch näher, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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