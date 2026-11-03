Nach drei Tagen mit Kursverlusten hat die Tesla-Aktie am Montag wieder zulegen können. Zwar bröckelten die Gewinne im Tagesverlauf ab, doch am Ende behauptete sich das Papier oberhalb der 400-US$-Marke. Gleichwohl notiert der Wert trotz einer starken Entwicklung auf 3-Monats-Sicht in der Year-to-Date-Bilanz immer noch zweistellig im Minus. Ergeben sich daraus Chancen oder sollten Anleger die Finger von der Aktie lassen? Europa macht Hoffnung, China ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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